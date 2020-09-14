Источник материала: БелаПАН

Минск, 14 сентября. Член стачкома ОАО "Беларуськалий" Роман Леончик осужден судом в Солигорске на 15 суток ареста по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Такое решение принято 14 сентября на выездном заседании суда в здании местного РОВД, сообщает телеграм-канал стачкома.



Сегодня здесь также пройдет процесс над бывшим сопредседателем стачкома Сергеем Черкасовым.



Леончик и Черкасов были задержаны 13 сентября.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Член стачкома "Беларуськалия" Роман Леончик осужден на 15 суток ареста Минск, 14 сентября. Член стачкома ОАО "Беларуськалий" Роман Леончик осужден судом в Солигорске на 15 суток ареста по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или...

Марина Носова, БелаПАН.