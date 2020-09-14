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Член стачкома "Беларуськалия" Роман Леончик осужден на 15 суток ареста
14.09.2020 12:43 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 14 сентября. Член стачкома ОАО "Беларуськалий" Роман Леончик осужден судом в Солигорске на 15 суток ареста по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Такое решение принято 14 сентября на выездном заседании суда в здании местного РОВД, сообщает телеграм-канал стачкома.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 14 сентября. Член стачкома ОАО "Беларуськалий" Роман Леончик осужден судом в Солигорске на 15 суток ареста по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или...
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