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Член стачкома "Беларуськалия" Роман Леончик осужден на 15 суток ареста

14.09.2020 12:43 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 14 сентября. Член стачкома ОАО "Беларуськалий" Роман Леончик осужден судом в Солигорске на 15 суток ареста по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Такое решение принято 14 сентября на выездном заседании суда в здании местного РОВД, сообщает телеграм-канал стачкома. 

Сегодня здесь также пройдет процесс над бывшим сопредседателем стачкома Сергеем Черкасовым. 

Леончик и Черкасов были задержаны 13 сентября.


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 14 сентября. Член стачкома ОАО "Беларуськалий" Роман Леончик осужден судом в Солигорске на 15 суток ареста по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или...
 
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