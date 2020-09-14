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Песков: переговоры Лукашенко и Путина будут длиться "сколько потребуется"

14.09.2020 13:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен - Sputnik. Переговоры президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина будут длиться столько, сколько потребуется, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, встреча глав государств начнется в ближайшее время. "В районе 14", - отметил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента России рассказал, что никаких ограничений по времени у Лукашенко и Путина нет: встреча будет длиться столько, сколько потребуется.

В понедельник утром глава Беларуси Александр Лукашенко вылетел на встречу с Владимиром Путиным в Сочи. Это будут их первые очные переговоры с момента проведения президентских выборов в Беларуси.

Ожидается, что главы двух стран обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, стратегического партнерства и союзничества. Также планируется уделить внимание перспективам интеграции в рамках Союзного государства и реализации крупных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях.

В то же время, никаких документов по итогам встречи Лукашенко и Путин подписывать не намерены. Кроме того, в этот раз не собираются проводить и пресс-конференцию.

 
Теги: Минск
 
 
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Утром президент Беларуси вылетел в Сочи на встречу со своим российским коллегой, переговоры начнутся около 14:00.
 
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