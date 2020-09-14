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СПЧ ООН срочно обсудит ситуацию в Беларуси
14.09.2020 13:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 сен - Sputnik. Члены Совета ООН по правам человека проголосовали за проведение срочных дебатов по Беларуси 18 сентября. Инициировали дебаты представители Германии в минувшую пятницу.
"За" проголосовали 25 государств, включая Украину, Бразилию и Мексику. Против выступили Венесуэла и Филиппины. Воздержалось 20 стран.
Постпред Беларуси Юрий Амбразевич полагает, что в подобной инициативе нет необходимости и "текущая ситуация в стране не дает поводов ни для срочных, ни для обычных дебатов".
Сам факт голосования Амбразевич назвал вмешательством в чужие дела и "попыткой оказать политическое давление" на Минск.
Часть европейских стран, выступающих застрельщиками санкций в отношении Беларуси, выражают недовольство силовым подавлением протестных акций и задержаниями членов Координационного совета оппозиции.
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Германия инициировала срочные дебаты из-за политических конфликтов в Беларуси Официальный Минск считает это вмешательством во внутренние дела государства.
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