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СПЧ ООН срочно обсудит ситуацию в Беларуси

14.09.2020 13:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 сен - Sputnik. Члены Совета ООН по правам человека проголосовали за проведение срочных дебатов по Беларуси 18 сентября. Инициировали дебаты представители Германии в минувшую пятницу.

© AP /
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"За" проголосовали 25 государств, включая Украину, Бразилию и Мексику. Против выступили Венесуэла и Филиппины. Воздержалось 20 стран.

Постпред Беларуси Юрий Амбразевич полагает, что в подобной инициативе нет необходимости и "текущая ситуация в стране не дает поводов ни для срочных, ни для обычных дебатов".

Сам факт голосования Амбразевич назвал вмешательством в чужие дела и "попыткой оказать политическое давление" на Минск.

Часть европейских стран, выступающих застрельщиками санкций в отношении Беларуси, выражают недовольство силовым подавлением протестных акций и задержаниями членов Координационного совета оппозиции.

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Теги: Минск
 
 
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Германия инициировала срочные дебаты из-за политических конфликтов в Беларуси Официальный Минск считает это вмешательством во внутренние дела государства.
 
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