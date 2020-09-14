Ситуация в Беларуси несет для Украины риски военной агрессии – депутат Рады

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен – Sputnik. Ситуация в Беларуси создает риски военной агрессии для Украины, об этом заявил депутат от пропрезидентской фракции в Верховной раде "Слуга народа", глава парламентского комитета по нацбезопасности Александр Завитневич.

Президент Александр Лукашенко ранее заявлял, что россияне никогда не придут с территории Беларуси на территорию Украины, тем более с оружием. Однако, по мнению Александра Завитневича, ситуация в Беларуси несомненно несет риски военной агрессии для Украины с севера.

"У нас больше тысячи километров общей границы, когда эти события в Беларуси начались, Украина приняла меры для ее усиления. Но там есть определенная проблема, и сейчас наша рабочая группа как раз готовит соответствующий законопроект, потому что у нас не ратифицирован договор о границе с Беларусью (…). Поэтому, конечно, опасность с этого направления присутствует", – заявил Завитневич в интервью агентству "РБК-Украина".

Он отметил также, что Украина принимает все необходимые меры и отслеживает ситуацию.

"Мы все знаем, что Россия и Беларусь входят в Организацию Договора коллективной безопасности. Статья 4 этого Договора позволяет оказывать военную помощь в случае внешней агрессии члену объединения, и такая помощь предоставляется в короткий срок", – уточнил он.

Напомним, украинские пограничники усилили охрану границы с Беларусью из-за протестов, продолжающихся в республике после выборов, в августе. А накануне в Госпогранслужбе страны сообщили о том, что для усиления белорусско-украинской границы там будут размещены самолеты и беспилотники, а с воды наблюдение будут осуществлять военные катера Safe Boat 27.

Такую концентрацию войск на прежде безопасном направлении ведомство объяснило необходимостью "предотвратить правонарушения и не допустить каких-либо провокаций, нестандартных ситуаций, в том числе незаконного пересечения границы".

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