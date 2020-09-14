|
Ситуация в Беларуси несет для Украины риски военной агрессии – депутат Рады
14.09.2020 13:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 сен – Sputnik. Ситуация в Беларуси создает риски военной агрессии для Украины, об этом заявил депутат от пропрезидентской фракции в Верховной раде "Слуга народа", глава парламентского комитета по нацбезопасности Александр Завитневич.
Президент Александр Лукашенко ранее заявлял, что россияне никогда не придут с территории Беларуси на территорию Украины, тем более с оружием. Однако, по мнению Александра Завитневича, ситуация в Беларуси несомненно несет риски военной агрессии для Украины с севера.
© Sputnik / Евгений Котенко
"У нас больше тысячи километров общей границы, когда эти события в Беларуси начались, Украина приняла меры для ее усиления. Но там есть определенная проблема, и сейчас наша рабочая группа как раз готовит соответствующий законопроект, потому что у нас не ратифицирован договор о границе с Беларусью (…). Поэтому, конечно, опасность с этого направления присутствует", – заявил Завитневич в интервью агентству "РБК-Украина".
Он отметил также, что Украина принимает все необходимые меры и отслеживает ситуацию.
"Мы все знаем, что Россия и Беларусь входят в Организацию Договора коллективной безопасности. Статья 4 этого Договора позволяет оказывать военную помощь в случае внешней агрессии члену объединения, и такая помощь предоставляется в короткий срок", – уточнил он.
Напомним, украинские пограничники усилили охрану границы с Беларусью из-за протестов, продолжающихся в республике после выборов, в августе. А накануне в Госпогранслужбе страны
Такую концентрацию войск на прежде безопасном направлении ведомство объяснило необходимостью "предотвратить правонарушения и не допустить каких-либо провокаций, нестандартных ситуаций, в том числе незаконного пересечения границы".
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украина отслеживает ситуацию и принимает все необходимые меры: в том числе, рабочая группа занята подготовкой соответствующего законопроекта.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)