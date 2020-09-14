ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ситуация в Беларуси несет для Украины риски военной агрессии – депутат Рады

14.09.2020 13:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен – Sputnik. Ситуация в Беларуси создает риски военной агрессии для Украины, об этом заявил депутат от пропрезидентской фракции в Верховной раде "Слуга народа", глава парламентского комитета по нацбезопасности Александр Завитневич.

Президент Александр Лукашенко ранее заявлял, что россияне никогда не придут с территории Беларуси на территорию Украины, тем более с оружием. Однако, по мнению Александра Завитневича, ситуация в Беларуси несомненно несет риски военной агрессии для Украины с севера.

© Sputnik / Евгений Котенко
Кравчук заявил о невозможности выполнения Минских соглашений по Донбассу

"У нас больше тысячи километров общей границы, когда эти события в Беларуси начались, Украина приняла меры для ее усиления. Но там есть определенная проблема, и сейчас наша рабочая группа как раз готовит соответствующий законопроект, потому что у нас не ратифицирован договор о границе с Беларусью (…). Поэтому, конечно, опасность с этого направления присутствует", – заявил Завитневич в интервью агентству "РБК-Украина".

Он отметил также, что Украина принимает все необходимые меры и отслеживает ситуацию.

"Мы все знаем, что Россия и Беларусь входят в Организацию Договора коллективной безопасности. Статья 4 этого Договора позволяет оказывать военную помощь в случае внешней агрессии члену объединения, и такая помощь предоставляется в короткий срок", – уточнил он.

Напомним, украинские пограничники усилили охрану границы с Беларусью из-за протестов, продолжающихся в республике после выборов, в августе. А накануне в Госпогранслужбе страны сообщили о том, что для усиления белорусско-украинской границы там будут размещены самолеты и беспилотники, а с воды наблюдение будут осуществлять военные катера Safe Boat 27.

Такую концентрацию войск на прежде безопасном направлении ведомство объяснило необходимостью "предотвратить правонарушения и не допустить каких-либо провокаций, нестандартных ситуаций, в том числе незаконного пересечения границы".

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украина отслеживает ситуацию и принимает все необходимые меры: в том числе, рабочая группа занята подготовкой соответствующего законопроекта.
 
Новости дня
Новости политики
 
Координационный совет призвал руководство и общественность России не поддерживать "политику репрессий" в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

13.09.2020
Mir24.TV Belarus
14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика