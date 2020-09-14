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Об итогах переговоров Путина с Лукашенко в Сочи будет сообщено через их пресс-секретарей
14.09.2020 13:41 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 14 сентября. Об итогах переговоров Владимира Путина с Александром Лукашенко в Сочи будет сообщено через их пресс-секретарей, сообщил российский телеграм-канал "Пул № 3".
БелаПАН.
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Минск, 14 сентября. Об итогах переговоров Владимира Путина с Александром Лукашенко в Сочи будет сообщено через их пресс-секретарей, сообщил российский...
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