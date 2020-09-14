Источник материала: БелаПАН

Минск, 14 сентября. Об итогах переговоров Владимира Путина с Александром Лукашенко в Сочи будет сообщено через их пресс-секретарей, сообщил российский телеграм-канал "Пул № 3".



"Максимально закрытая встреча: Ни подписаний документов, ни официальных заявлений по итогам переговоров Путина и Лукашенко не будет", − отмечается в сообщении.



"Пул № 3" также приводит слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который на вопрос о том, сколько продлится встреча, ответил: "Сколько потребуется".



Ранее пресс-служба Лукашенко сообщала, что на встрече в Сочи 14 сентября "лидеры стран обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы".



Песков в свою очередь заявлял, что подписание документов не планируется. "В ходе переговоров имеется в виду обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание планируется уделить реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства", — сообщила пресс-служба Кремля.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Об итогах переговоров Путина с Лукашенко в Сочи будет сообщено через их пресс-секретарей Минск, 14 сентября. Об итогах переговоров Владимира Путина с Александром Лукашенко в Сочи будет сообщено через их пресс-секретарей, сообщил российский...

БелаПАН.