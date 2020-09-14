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Об итогах переговоров Путина с Лукашенко в Сочи будет сообщено через их пресс-секретарей

14.09.2020 13:41 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 14 сентября. Об итогах переговоров Владимира Путина с Александром Лукашенко в Сочи будет сообщено через их пресс-секретарей, сообщил российский телеграм-канал "Пул № 3".

"Максимально закрытая встреча: Ни подписаний документов, ни официальных заявлений по итогам переговоров Путина и Лукашенко не будет", − отмечается в сообщении.

"Пул № 3" также приводит слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который на вопрос о том, сколько продлится встреча, ответил: "Сколько потребуется".

Ранее пресс-служба Лукашенко сообщала, что на встрече в Сочи 14 сентября "лидеры стран обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассмотрят международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы".

Песков в свою очередь заявлял, что подписание документов не планируется. "В ходе переговоров имеется в виду обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание планируется уделить реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства", — сообщила пресс-служба Кремля.


БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 14 сентября. Об итогах переговоров Владимира Путина с Александром Лукашенко в Сочи будет сообщено через их пресс-секретарей, сообщил российский...
 
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