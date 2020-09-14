Координационный совет призвал руководство и общественность России не поддерживать "политику репрессий" в Беларуси

Источник материала: БелаПАН

Минск, 14 сентября. Координационный совет (КС) по урегулированию политического кризиса в стране призвал руководство и общественность России не поддерживать "политику репрессий" в Беларуси. Соответствующее обращение КС обнародовано 14 сентября, в день переговоров Владимира Путина с Александром Лукашенко в Сочи.

"Прошедшие в Беларуси 9 августа выборы и последовавшие за ними трагические события — убийства, избиения и пытки мирных демонстрантов — ввергли Беларусь в глубокий политический кризис. В центре Европы в XXI веке развязан террор в отношении мирных граждан Республики Беларусь, выражающих альтернативную власти точку зрения", — отмечает КС.

"Разрешение возникшего в Беларуси внутреннего кризиса могло бы быть инициировано в рамках действующего правового поля и существующих политических структур. Речь, прежде всего, о белорусском парламенте, который призван представлять интересы граждан, всего общества. К большому сожалению, ничего подобного не произошло. Действующая власть категорически отказывалась и отказывается признать кризис и искать цивилизованные способы его разрешения", — говорится в обращении.

Там отмечается, что КС был создан по инициативе Светланы Тихановской — основного альтернативного кандидата на президентских выборах, "это гражданская платформа, в которую вошли представители различных групп общества".

"Хотим особенно подчеркнуть: Координационный совет никогда не ставил и не ставит своей целью ухудшить отношения Беларуси и России, как это пытаются преподносить белорусские официальные каналы. Мы поддерживаем развитие белорусско-российских отношений во всех сферах", — говорится в обращении КС.

"Но для того, чтобы планировать хотя бы ближайшее будущее, планировать сотрудничество, необходимо разрешить серьезный конфликт внутри страны, — отмечает КС. — Для этого мы как гражданская платформа инициировали диалог по трем самым чувствительным вопросам: 1) прекращение насилия в отношении мирных граждан, расследование фактов насилия и наказание виновных в строгом соответствии с законом; 2) прекращение политических репрессий в стране и освобождение из тюрем и изоляторов граждан, которые им подверглись; 3) подготовка новых выборов, которые пройдут открыто и прозрачно, т.к. именно недоверие к официальным результатам прошедших 9 августа выборов, многочисленные зафиксированные факты фальсификаций вызвали широкий общественный протест".

КС подчеркивает, что совет не ставит своей целью "захват власти", как это представляют некоторые СМИ. "Мы же, как гражданская платформа, выступаем за то, чтобы в стране как можно скорее заработали базовые конституционные нормы. За то, чтобы любые проблемы в обществе решались путем диалога", — отмечается в обращении.

"Действия белорусской власти за последний месяц, широко использующей арсенал насилия, провоцируют дальнейший рост протестов, радикализацию настроений в обществе и с большой вероятностью могут привести страну к гуманитарной катастрофе, — считают в КС. — Мы убеждены, что Россия как важнейший партнер Беларуси не может быть заинтересована в таком сценарии. Мы убеждены, что близкий нам российский народ хочет, чтобы Беларусь была мирной, спокойной страной. Мы уверены, что стабильность в регионе важна не только для Беларуси, но и для России, и уже совершенно очевидно, что эта стабильность не может быть достигнута дальнейшими репрессиями и силовым подавлением мирных протестов".

"Для нас является важным, чтобы мнение значительной части белорусского общества слышали и учитывали в России, — подчеркивает КС. — Поддержка официальными лицами действий силовых органов Беларуси, политики репрессий вместо диалога, безусловно, оставит серьезный негативный отпечаток на двусторонних отношениях. В то же время искренняя поддержка реального, а не бутафорского диалога внутри страны между разными политическими силами будет содействовать скорейшей нормализации обстановки в Беларуси и развитию отношений Беларуси и России".

Закрытые переговоры Путина с Лукашенко, которые пройдут в Сочи без участия министров и СМИ, сегодня прокомментировала также Светлана Тихановская.

"Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи — это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом", — заявила Тихановская.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Координационный совет призвал руководство и общественность России не поддерживать "политику репрессий" в Беларуси Минск, 14 сентября. Координационный совет (КС) по урегулированию политического кризиса в стране призвал руководство и общественность России не поддерживать...

БелаПАН.