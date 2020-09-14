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Член стачкома "Беларуськалия" Сергей Черкасов осужден на 15 суток ареста
14.09.2020 14:35 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 14 сентября. Член стачкома ОАО "Беларуськалий" и бывший председатель Независимого профсоюза горняков Сергей Черкасов осужден судом в Солигорске на 15 суток ареста по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Такое решение принято 14 сентября на выездном заседании суда в здании местного РОВД, сообщает телеграм-канал стачкома.
Прокурор Минской области Сергей Хмарук направил в суд иск о признании забастовки незаконной. 11 сентября Минский областной суд в лице судьи Валентины Короткевич удовлетворил иск прокурора, признал забастовку шахтеров "Беларуськалия" незаконной, так как решение о ее проведении было принято с нарушением требований Трудового кодекса.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 14 сентября. Член стачкома ОАО "Беларуськалий" и бывший председатель Независимого профсоюза горняков Сергей Черкасов осужден судом в Солигорске на 15 суток...
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