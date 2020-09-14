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Член стачкома "Беларуськалия" Сергей Черкасов осужден на 15 суток ареста

14.09.2020 14:35 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 14 сентября. Член стачкома ОАО "Беларуськалий" и бывший председатель Независимого профсоюза горняков Сергей Черкасов осужден судом в Солигорске на 15 суток ареста по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Такое решение принято 14 сентября на выездном заседании суда в здании местного РОВД, сообщает телеграм-канал стачкома. 

Несколькими часами ранее аналогичное решение суд принял в отношении члена стачкома Романа Леончика.

Черкасов и Леончик были задержаны 13 сентября.

В стачкоме "Беларуськалия" отмечают "беспрецедентное давление" на участников стачки. Так, с конца августа суды выносили штрафы и решения об административных арестах по статье 23.34 КоАП в отношении членов стачкома Анатолия Бокуна, Владимира Шило, Дениса Тарасевича, Николая Леончика, Николая Зимина, Сергея Козелько, Петра Печкурова.

Решение о забастовке было принято шахтерами 17 августа на собрании стачечного комитета "Беларуськалия". Там же были утверждены требования бастующих: признать результаты президентских выборов недействительными, привлечь Александра Лукашенко и председателя Центризбиркома Лидию Ермошину к ответственности за преступления против народа и фальсификацию выборов, освободить всех политзаключенных и участников мирных акций протеста, не допустить применения мер административного воздействия в отношении участников забастовки.

Прокурор Минской области Сергей Хмарук направил в суд иск о признании забастовки незаконной. 11 сентября Минский областной суд в лице судьи Валентины Короткевич удовлетворил иск прокурора, признал забастовку шахтеров "Беларуськалия" незаконной, так как решение о ее проведении было принято с нарушением требований Трудового кодекса.


Марина Носова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 14 сентября. Член стачкома ОАО "Беларуськалий" и бывший председатель Независимого профсоюза горняков Сергей Черкасов осужден судом в Солигорске на 15 суток...
 
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