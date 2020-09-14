Переговоры Лукашенко и Путина начались в Сочи

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен - Sputnik. Переговоры президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина начались в Сочи, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Встреча проходит в сочинской резиденции российского лидера в понедельник.

"Переговоры начались", - сообщил Песков.

Как сообщал пресс-секретарь лидера РФ ранее, общение Александра Лукашенко и Владимира Путина должно начаться в районе 14:00, продлится оно "столько, сколько потребуется".

Ожидается, что президенты обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений, стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание уделят перспективам интеграции в рамках Союзного государства и крупным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях.

Известно также, что подписание совместных документов по итогам встречи и пресс-конференции не планируется. По словам Лукашенко, в ходе встречи он намерен расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя странами.

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