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Переговоры Лукашенко и Путина начались в Сочи
14.09.2020 15:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 сен - Sputnik. Переговоры президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина начались в Сочи, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Встреча проходит в сочинской резиденции российского лидера в понедельник.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Переговоры начались", - сообщил Песков.
Как
Ожидается, что президенты обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений, стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание уделят перспективам интеграции в рамках Союзного государства и крупным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях.
Известно также, что подписание совместных документов по итогам встречи и пресс-конференции не планируется. По словам Лукашенко, в ходе встречи он намерен расставить точки над i по чувствительным вопросам отношений между двумя странами.
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Президенты будут общаться в формате "один на один", при необходимости к разговору могут пригласить и послов двух стран.
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