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Путин: любые вмешательства во внутренние дела Беларуси недопустимы
14.09.2020 16:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном подчеркнул, что считает недопустимым любые попытки вмешательства во внутренние дела Беларуси, сообщает пресс-служба Кремля.
© Sputnik / Сергей Гунеев
"При обмене мнениями по Беларуси подтверждена принципиальная российская позиция о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела этого суверенного государства и внешнего давления на легитимные власти", – говорится в сообщении.
При этом Путин и Макрон высказали заинтересованность в скорейшей нормализации внутриполитической обстановки в Беларуси.
"С обеих сторон высказана заинтересованность в скорейшей нормализации обстановки в республике, разрешении кризиса мирными средствами, путем конструктивного диалога", – уточнили в пресс-службе.
Напомним, в понедельник Совет по правам человека ООН проголосовал за
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Российский лидер подчеркнул, что какое-либо внешнее давление на легитимную белорусскую власть недопустимо.
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