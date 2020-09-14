Путин: любые вмешательства во внутренние дела Беларуси недопустимы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном подчеркнул, что считает недопустимым любые попытки вмешательства во внутренние дела Беларуси, сообщает пресс-служба Кремля.

"При обмене мнениями по Беларуси подтверждена принципиальная российская позиция о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела этого суверенного государства и внешнего давления на легитимные власти", – говорится в сообщении.

При этом Путин и Макрон высказали заинтересованность в скорейшей нормализации внутриполитической обстановки в Беларуси.

"С обеих сторон высказана заинтересованность в скорейшей нормализации обстановки в республике, разрешении кризиса мирными средствами, путем конструктивного диалога", – уточнили в пресс-службе.

Напомним, в понедельник Совет по правам человека ООН проголосовал за проведение срочных дебатов по Беларуси 18 сентября. Инициировали это представители Германии. В свою очередь постпред Беларуси Юрий Амбразевич назвал проведение дебатов вмешательством во внутренние дела республики и давлением на официальный Минск.

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