Источник материала: БелаПАН

Минск, 14 сентября. Ситуация в Беларуси обсуждалась 14 сентября в телефонном разговоре президентов России Владимира Путина и Франции Эмманюэля Макрона, сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.



"При обмене мнениями по Беларуси подтверждена принципиальная российская позиция о недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела этого суверенного государства и внешнего давления на легитимные власти, — говорится в сообщении. — С обеих сторон высказана заинтересованность в скорейшей нормализации обстановки в республике, разрешении кризиса мирными средствами, путем конструктивного диалога".



Телефонный разговор состоялся перед началом переговоров Путина с Лукашенко, прилетевшего в Сочи сегодня утром.



Встреча проходит в летней резиденции Бочаров Ручей в "максимально закрытом для прессы режиме". "Максимально закрытая встреча: ни подписаний документов, ни официальных заявлений по итогам переговоров Путина и Лукашенко не будет", — сообщил в своем телеграм-канале "Пул № 3" представитель кремлевского пула, журналист Дмитрий Смирнов. Об итогах переговоров будет сообщено через пресс-секретарей.



Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос о том, сколько продлится встреча, ответил: "Сколько потребуется".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Путин и Макрон обсудили ситуацию в Беларуси Минск, 14 сентября. Ситуация в Беларуси обсуждалась 14 сентября в телефонном разговоре президентов России Владимира Путина и Франции Эмманюэля Макрона, сообщила...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.