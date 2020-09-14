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Путин и Макрон обсудили ситуацию в Беларуси
14.09.2020 16:19 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 14 сентября. Ситуация в Беларуси обсуждалась 14 сентября в телефонном разговоре президентов России Владимира Путина и Франции Эмманюэля Макрона, сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 14 сентября. Ситуация в Беларуси обсуждалась 14 сентября в телефонном разговоре президентов России Владимира Путина и Франции Эмманюэля Макрона, сообщила...
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