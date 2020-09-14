Переговоры Лукашенко и Путина в Сочи завершились

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен – Sputnik. Переговоры президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко закончились, встреча в Сочи продлилась 4 часа 20 минут.

По итогам диалога лидеров двух стран не ожидается подписаний документов и заявлений для прессы.

Встреча российского и белорусского лидеров началась около 14:40 в понедельник в Сочи в резиденции Бочаров ручей.

В начале переговоров Путин, в частности, заявил, что РФ остается приверженной всем договоренностям с Беларусью, включая договоренности по ОДКБ и Союзному государству. Кроме того, лидер РФ во время встречи с Лукашенко заявил, что Россия намерена выполнить договоренность предоставить государственный кредит Беларуси в размере 1,5 миллиарда долларов.

Российский лидер также отмечал, что белорусы сами, без подсказок извне должны разобраться в сложившейся в стране ситуации.

Лукашенко со своей стороны поблагодарил Путина и всех россиян за поддержку республики после президентских выборов.