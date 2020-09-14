ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Переговоры Лукашенко и Путина в Сочи завершились

14.09.2020 19:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен – Sputnik. Переговоры президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко закончились, встреча в Сочи продлилась 4 часа 20 минут.

Sputnik
Путин пообещал Беларуси госкредит на 1,5 миллиарда долларов – видео

По итогам диалога лидеров двух стран не ожидается подписаний документов и заявлений для прессы.

Встреча российского и белорусского лидеров началась около 14:40 в понедельник в Сочи в резиденции Бочаров ручей.

В начале переговоров Путин, в частности, заявил, что РФ остается приверженной всем договоренностям с Беларусью, включая договоренности по ОДКБ и Союзному государству. Кроме того, лидер РФ во время встречи с Лукашенко заявил, что Россия намерена выполнить договоренность предоставить государственный кредит Беларуси в размере 1,5 миллиарда долларов.

Российский лидер также отмечал, что белорусы сами, без подсказок извне должны разобраться в сложившейся в стране ситуации.

Лукашенко со своей стороны поблагодарил Путина и всех россиян за поддержку республики после президентских выборов.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Переговоры лидеров двух стран продлились более четырех часов, заявлений и подписаний документов по итогам диалога не ожидается.
 
Новости дня
Новости политики
 
Путин: любые вмешательства во внутренние дела Беларуси недопустимы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

13.09.2020
Mir24.TV Belarus
14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика