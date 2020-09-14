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Переговоры Лукашенко и Путина в Сочи завершились
14.09.2020 19:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 сен – Sputnik. Переговоры президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко закончились, встреча в Сочи продлилась 4 часа 20 минут.
По итогам диалога лидеров двух стран не ожидается подписаний документов и заявлений для прессы.
Встреча российского и белорусского лидеров началась около 14:40 в понедельник в Сочи в резиденции Бочаров ручей.
В начале переговоров Путин, в частности, заявил, что РФ остается
Российский лидер также отмечал, что белорусы сами, без подсказок извне должны разобраться в сложившейся в стране ситуации.
Лукашенко со своей стороны
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Переговоры лидеров двух стран продлились более четырех часов, заявлений и подписаний документов по итогам диалога не ожидается.
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