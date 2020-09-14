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Эксперты оценили переговоры Путина и Лукашенко в Сочи

15.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен – Sputnik. Переговоры Путина и Лукашенко дадут старт спокойной трансформации Беларуси, сказал белорусский и российский политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в эфире ОНТ.

© Photo : RIA Kremlin Pool
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По его словам, встреча президентов России и Беларуси в Сочи положит начало спокойному процессу, когда в разумном ключе будут нащупываться пути трансформации республики, которые позволят сохранить свою идентичность и место на международной арене.

"На улицах, как ни крути, все же происходит разрушение", - считает российский эксперт.

В свою очередь обозреватель радио Sputnik Дмитрий Бабич считает, что сейчас "речь идет о выживании Беларуси как суверенного государства. И, на самом деле, выживании России как суверенного государства".

"Нам нужно сосредоточиться на главном – это безопасность, сохранение наших государств. В этих условиях, я надеюсь, президенты станут выше конъюнктурных соображений", - отметил он.

После чего российский эксперт добавил, что "мы не хотим оккупировать Беларусь. Мы не хотим ее делать субъектом Российской Федерации. Мы хотим только одного, чтобы между вами и между нами не было того, что между нами и Украиной".

Бабич уточнил, что подразумевает под этим свободное перемещение через границу двух стран на различных видах транспорта и безопасные визиты к своим родственникам.

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Теги: Минск
 
 
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Встреча на высшем уровне в российском городе Сочи, призванная разрешить актуальные вопросы двусторонних отношений, длилась сегодня более четырех часов.
 
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