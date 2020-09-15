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Штаб Трампа перепутал на плакате американские и российские самолеты
15.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 сен – Sputnik. Предвыборный штаб Дональда Трампа по ошибке использовал для плаката фотографии российских самолетов вместо американских, пишет издание
На постере с призывом "поддержи наши войска" изображены несколько военных с оружием, на их фоне летят три истребителя. Плакат разработали во время предвыборной кампании.
© REUTERS / TOM BRENNER
Газета опросила экспертов, которые заявили, что на нем изображены самолеты МиГ-29 и автомат АК-74, который держит один из военнослужащих. В соцсетях по этому поводу уже появилось много критических комментариев. Штаб Трампа инцидент комментировать отказался.
Подобные случаи путаницы в дизайне плакатов - нередки. Похожее
Выборы президента США пройдут 3 ноября. На пост главы государства претендуют Дональд Трамп, кандидатом от демократов баллотируется Джо Байден.
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На постере с призывом "поддержи наши войска" изображены вооруженные военнослужащие, над ними летят три истребителя.
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