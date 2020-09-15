Штаб Трампа перепутал на плакате американские и российские самолеты

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен – Sputnik. Предвыборный штаб Дональда Трампа по ошибке использовал для плаката фотографии российских самолетов вместо американских, пишет издание Politico .

На постере с призывом "поддержи наши войска" изображены несколько военных с оружием, на их фоне летят три истребителя. Плакат разработали во время предвыборной кампании.

Газета опросила экспертов, которые заявили, что на нем изображены самолеты МиГ-29 и автомат АК-74, который держит один из военнослужащих. В соцсетях по этому поводу уже появилось много критических комментариев. Штаб Трампа инцидент комментировать отказался.

Подобные случаи путаницы в дизайне плакатов - нередки. Похожее произошло и в Минске . Коммунальные службы решили создали остановку общественного транспорта в честь белорусских десантников. Однако в описании своего подарка по ошибке использовали фотографии американских бойцов на фоне узнаваемого вертолета "Ирокез". Позже оформление убрали.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. На пост главы государства претендуют Дональд Трамп, кандидатом от демократов баллотируется Джо Байден.

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