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Штаб Трампа перепутал на плакате американские и российские самолеты

15.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен – Sputnik. Предвыборный штаб Дональда Трампа по ошибке использовал для плаката фотографии российских самолетов вместо американских, пишет издание Politico.

На постере с призывом "поддержи наши войска" изображены несколько военных с оружием, на их фоне летят три истребителя. Плакат разработали во время предвыборной кампании.

© REUTERS / TOM BRENNER
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Газета опросила экспертов, которые заявили, что на нем изображены самолеты МиГ-29 и автомат АК-74, который держит один из военнослужащих. В соцсетях по этому поводу уже появилось много критических комментариев. Штаб Трампа инцидент комментировать отказался.

Подобные случаи путаницы в дизайне плакатов - нередки. Похожее произошло и в Минске. Коммунальные службы решили создали остановку общественного транспорта в честь белорусских десантников. Однако в описании своего подарка по ошибке использовали фотографии американских бойцов на фоне узнаваемого вертолета "Ирокез". Позже оформление убрали.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. На пост главы государства претендуют Дональд Трамп, кандидатом от демократов баллотируется Джо Байден.

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Теги: Минск
 
 
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На постере с призывом "поддержи наши войска" изображены вооруженные военнослужащие, над ними летят три истребителя.
 
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