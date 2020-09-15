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В Минске и Гомеле задержаны журналисты "Прессбола" и "Белсата"

15.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 15 сентября. О задержании еще трех журналистов сообщил правозащитный сайт spring96.org.

В Минске задержан сотрудник газеты "Прессбол" Сергей Щурко, в Гомеле — корреспонденты телеканала "Белсат" Марина Дробышевская и Евгений Меркис. Что им вменяется в вину, пока неизвестно. Гомельская журналистка Лариса Щирякова сообщила в "Фейсбуке", что коллег задержали вскоре после интервью с ней. Сама она минувшие выходные провела в ИВС после задержания в пятницу, 11 сентября. Суд оштрафовал ее на 25 базовых величин (675 рублей).

14 сентября Европейская федерация журналистов потребовала немедленного освобождения задержанных в Беларуси сотрудников СМИ. По данным Белорусской ассоциации журналистов, 12—13 сентября были задержаны и оставлены за решеткой в ожидании судов: в Минске — Екатерина Андреева, Максим Горченок, Александр Васюкович, Владимир Гридин, Егор Калягин, в Гомеле — Лариса Щирякова и Андрей Толчин, в Могилеве — Алесь Соболевскиий, в Витебске — Дмитрий Казакевич, в Бобруйске — Александр Чигирь.

Правозащитники также сообщают, что вчера вечером две женщины были задержаны у Красного костела и трое мужчин — в микрорайоне Лошица.


БелаПАН.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Минск, 15 сентября. О задержании еще трех журналистов сообщил правозащитный сайт spring96.org. В Минске задержан сотрудник газеты "Прессбол" Сергей Щурко, в Гомеле —...
 
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