Источник материала: БелаПАН

Минск, 15 сентября. О задержании еще трех журналистов сообщил правозащитный сайт spring96.org.

В Минске задержан сотрудник газеты "Прессбол" Сергей Щурко, в Гомеле — корреспонденты телеканала "Белсат" Марина Дробышевская и Евгений Меркис. Что им вменяется в вину, пока неизвестно. Гомельская журналистка Лариса Щирякова сообщила в "Фейсбуке", что коллег задержали вскоре после интервью с ней. Сама она минувшие выходные провела в ИВС после задержания в пятницу, 11 сентября. Суд оштрафовал ее на 25 базовых величин (675 рублей).

14 сентября Европейская федерация журналистов потребовала немедленного освобождения задержанных в Беларуси сотрудников СМИ. По данным Белорусской ассоциации журналистов, 12—13 сентября были задержаны и оставлены за решеткой в ожидании судов: в Минске — Екатерина Андреева, Максим Горченок, Александр Васюкович, Владимир Гридин, Егор Калягин, в Гомеле — Лариса Щирякова и Андрей Толчин, в Могилеве — Алесь Соболевскиий, в Витебске — Дмитрий Казакевич, в Бобруйске — Александр Чигирь.

Правозащитники также сообщают, что вчера вечером две женщины были задержаны у Красного костела и трое мужчин — в микрорайоне Лошица.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске и Гомеле задержаны журналисты "Прессбола" и "Белсата" Минск, 15 сентября. О задержании еще трех журналистов сообщил правозащитный сайт spring96.org. В Минске задержан сотрудник газеты "Прессбол" Сергей Щурко, в Гомеле —...

БелаПАН.