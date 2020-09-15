Юрист прокомментировал намерение Цепкало привлечь Лукашенко к суду в Гааге

Источник материала: Sputnik Беларусь

Намерение бывшего претендента на пост президента Беларуси Валерия Цепкало обратиться в международный суд в Гааге для привлечения белорусского лидера Александра Лукашенко к ответственности не имеет перспектив, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права, юрист-международник Анатолий Капустин.

Цепкало заявил ранее, что группа зарубежных юристов готовит документы для привлечения белорусского лидера Александра Лукашенко к ответственности в международном суде в Гааге. По его словам, сейчас идет сбор свидетельств людей, которые пострадали в первые дни после президентских выборов, когда протесты жестко подавлялись силовиками.

"Перспективы этого намерения такие: они так и будут собираться и платить деньги. Юристов, которые напишут заявление, сколько угодно. Деньги они получают с Запада, платить будут западным юристам. Это бесперспективно, никчемно. Это либо способ давления на власть, либо это обычное жульничество и обман: деньги получают, им надо показать, что тратят деньги на дело", - сказал юрист РИА Новости .

Капустин обратил внимание, что в Гааге существует несколько судов. "В данном случае, видимо, речь идет о двух судах. Первом - Международном уголовном суде, участником которого Беларусь не является, соответственно привлекать каких-либо лиц из числа руководства Беларуси к суду в Гааге невозможно в силу того, что они не участвуют в этом договоре", - пояснил Капустин.

Второй суд - Международный суд ООН - не примет к своему рассмотрению дело без согласия Беларуси. "В Международный суд ООН может обращаться только государство. Кто в данном случае будет обращаться против Беларуси?", - отметил эксперт.

По его словам, применение полиции для разгона демонстрантов - обычная практика сегодня в мире. "Мы видим это в Германии, во Франции, Италии, Испании, в США. Никто из них не собирается обращаться в Международный суд ООН в Гаагу. С какой стати будет принимать дело к рассмотрению суд ООН, если нет для этого оснований?", - заявил Капустин.

Он пояснил, что "какие-либо вопросы, связанные с полицейскими операциями, когда силы правопорядка выходят за рамки дозволенного, регулируются внутренним уголовным законодательством". "Кроме прокуратуры и Следственного комитета Беларуси, никто другой у них больше заявлений не примет", - сказал Капустин.

Кроме того, по словам юриста, международный суд в Гааге создан для пресечения серьезных нарушений международного гуманитарного права - военных преступлений, геноцида, преступлений против человечности. "Я не видел в Беларуси актов геноцида, военных преступлений. Ни один из материальных составов, которыми занимается суд в Гааге, там не предусмотрено", - указал Капустин.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.