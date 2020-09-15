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Обязанности главы Координационного совета взял на себя топ-менеджер EPAM

15.09.2020 12:11 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Обязанности главы Координационного совета взял на себя вице-президент EPAM Максим Богрецов. Накануне он обратился к гражданам от имени КС.

Богрецов отметил, что власти страны делают все для того, чтобы государство, у которого была возможность развиваться и расти, шло к краху и застою. Он также актерски заявил, что берет на себя обязанности главы КС.

«Еще три месяца назад вы слушали Виктора Бабарико, потом от имени штаба с вами говорили Мария Колесникова и Максим Знак, теперь – это делаю я. Скоро на моем месте может появиться кто-то другой, а потом возможно кто-то еще, но это все не катастрофа», — заявил Богрецов, добавив, что власти, задерживая всех подряд, не смогут обойти естественные пусти развития комики и объективные законы  развития общества.

«Нас большинство, и вместе мы – победим!», - уверен топ-менеджер ЕРАМ. Он призвал граждан быть активными, проявлять инициативу, а также подчеркнул, что сегодня в стране законы соблюдает только народ, государство же их нарушает повсеместно. Богрецов отметил, что если задержат и его - на его место придут другие люди.

Напомним, что 18 июня стало известно, что экс-главу Белгазпромбанка и его сына задержали. Перед этим у них дома и в банке прошли обыски, на имущество семьи Бабарико ДФР был наложен арест. 

7 сентября в пресс-службе КС сообщили, что неизвестными людьми в центре Минска похищены член президиума Координационного совета Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков, исполнительный секретарь Иван Кравцов. 9 сентября стало известно, что Марию Колесникову арестовали и поместили в СИЗО № 1 на Володарского. 

9 сентября член президиума Координационного совета, адвокат Максим Знак, был также задержан. Таким образом, на свободе из президиума КС остались Богрецов и Светлана Алексиевич.

 
Теги: Минск
 
 
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Обязанности главы Координационного совета взял на себя вице-президент EPAM Максим Богрецов. Накануне он обратился к гражданам от имени КС.
 
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