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Новый посол Израиля прибудет в Минск до конца сентября
15.09.2020 12:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 сен - Sputnik. Новый посол Государства Израиль, который был назначен правительством этой страны более месяца назад, прибудет в Минск в ближайшее время, сообщили в израильском посольстве в Минске.
О том, что очередным послом Тель-Авива в Минске станет кадровый дипломат Алекс Гольдман-Шайман,
© Photo : предоставлено очевидцем
"Мы ожидаем прибытие посла в Беларусь в ближайшие дни. Точную дату пока не называем, но можно говорить, что до конца сентября он должен приехать в Минск", - рассказали Sputnik во вторник в израильской дипмиссии в Беларуси.
Там уточнили, что посол приедет в сентябре, но приступит к работе через какое-то время из-за пандемии.
Алекс Гольдман-Шайман является кадровым дипломатом, он работал в посольстве ряда стран, в том числе в израильской дипмиссии в России. Беларусь и Израиль установили дипотношения в мае 1992 года.
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Правительство Израиля утвердило назначение нового посла в Беларуси в начале августа 2020 года, им стал кадровый дипломат Алекс Гольдман-Шайман.
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