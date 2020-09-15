Источник материала: БелаПАН

Минск, 15 сентября. Корреспондент телеканала "Белсат" Марина Дробышевская получила 10 суток ареста, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Журналистку судили 15 сентября по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном мероприятии). Сама она заявила на заседании, что в несанкционированном массовом мероприятии не участвовала, была обозначена как сотрудник СМИ и работала.

Дробышевская была задержана накануне вечером в Гомеле вместе с коллегой Евгением Меркисом. Решение по его делу пока не вынесено.

14 сентября в Минске был задержан сотрудник спортивной газеты "Прессбол" Сергей Щурко. Он арестован на 15 суток.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Корреспондент "Белсата" Марина Дробышевская арестована на 10 суток Минск, 15 сентября. Корреспондент телеканала "Белсат" Марина Дробышевская получила 10 суток ареста, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ). Журналистку...

Ирина Турчина, БелаПАН.