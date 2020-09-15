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Корреспондент "Белсата" Марина Дробышевская арестована на 10 суток

15.09.2020 12:43 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 15 сентября. Корреспондент телеканала "Белсат" Марина Дробышевская получила 10 суток ареста, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Журналистку судили 15 сентября по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном мероприятии). Сама она заявила на заседании, что в несанкционированном массовом мероприятии не участвовала, была обозначена как сотрудник СМИ и работала.

Дробышевская была задержана накануне вечером в Гомеле вместе с коллегой Евгением Меркисом. Решение по его делу пока не вынесено.

14 сентября в Минске был задержан сотрудник спортивной газеты "Прессбол" Сергей Щурко. Он арестован на 15 суток.


Ирина Турчина, БелаПАН.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Минск, 15 сентября. Корреспондент телеканала "Белсат" Марина Дробышевская получила 10 суток ареста, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ). Журналистку...
 
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