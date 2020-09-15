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Песков рассказал о переговорах Путина и Лукашенко

15.09.2020 13:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен – Sputnik. Беларусь является для России ближайшим союзником и братской страной, в Кремле рассчитывают, что так и будет в дальнейшем, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина прошла в Сочи накануне.

© Sputnik / Александр Вильф
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"Речь же идет об отношениях между двумя странами, речь не идет о личных отношениях Путина и Лукашенко. И, конечно, для России Беларусь всегда была ближайшим союзником, братской и дружественной страной. И мы рассчитываем на то, что так и останется", – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какими в Кремле видят нынешние отношения стран и перспективы.

Пресс-секретарь президента РФ также отказался вдаваться в "эвентуальные рассуждения" о действиях Кремля в случае смены власти в Беларуси.

"Я бы в такие эвентуальные рассуждения не вторгался бы сейчас, я бы не стал рассуждать на эту тему", – сказал Песков журналистам.

Что с кредитом?

Накануне Путин заявил, что Москва предоставит Минску государственный кредит на 1,5 миллиарда долларов, сейчас министры финансов ведут работу. Госкредит планируется предоставить в ближайшее время.

© Sputnik / Андрей Александров
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Песков ранее отмечал, что часть нового кредита пойдет на рефинансирование прежних долгов, часть – новые средства. Кроме того, он сообщил, что Россия не ставила Беларуси каких-либо дополнительных условий для кредита, кроме коммерческих.

"У любого кредита есть определенные коммерческие условия, связанные с его обслуживанием и так далее. Это коммерческие условия кредита, все-таки любой кредит имеет коммерческую сторону. Конечно же, ни о каких иных условиях речи идти не может", – подчеркнул Песков.

На просьбу уточнить, идет ли речь исключительно о ставке по кредиту, представитель Кремля подтвердил: "Ну конечно".

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Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарь президента РФ также отказался вдаваться в "эвентуальные рассуждения" о действиях Кремля в случае смены власти в Беларуси.
 
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