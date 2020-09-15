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ЕС не признал Лукашенко президентом и пересматривает отношения с Беларусью

15.09.2020 13:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен – Sputnik. Евросоюз не считает Александра Лукашенко легитимным президентом, об этом во вторник заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время выступления в Европарламенте. 

RIA Kremlin Pool
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"Мы считаем выборы 9 августа сфальсифицированными... Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом Беларуси", – сказал он.

При этом, говоря о Лукашенко, глава дипломатии ЕС назвал его изначально президентом Украины, но потом извинился за свою ошибку.

Спикер осудил жесткие действия в отношении протестующих и проинформировал депутатов о задержании всех членов президиума Координационного совета за исключением Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич.

Холод в отношениях

По словам Борреля, ЕС сейчас изучает сектора, в которых отношения с Беларусью могут быть заморожены, и настаивает на скорейшем введении персональных санкций, решение по ним депутаты должны принять до 25 сентября. Также он подчеркнул, что необходимо усилить помощь белорусскому обществу.

Отметим, ранее Кипр заблокировал принятие санкций ЕС против руководителей Беларуси, ответственных за проведение электоральной компании и насилие над протестующими.

Новые выборы

Боррель уверен, что лучшим разрешением политического кризиса в Беларуси могут стать новые выборы под эгидой ОБСЕ. 

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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"Мы призываем белорусские власти найти выход из ситуации и прекратить репрессии, запустить инклюзивный национальный диалог. Мы готовы поддержать любую авторитетную инициативу в этой сфере," – заверил он.

Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. По официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. После объявления результатов в стране начались массовые акции протеста несогласных с официальными итогами. Оппозиция утверждает, что результаты сфальсифицированы, а на выборах победила Светлана Тихановская.

 
Теги: Минск
 
 
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Ситуация в Республике Беларусь после президентских выборов обсуждается сегодня в Европарламенте в рамках пленарной сессии.
 
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