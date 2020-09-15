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ЕС не признал Лукашенко президентом и пересматривает отношения с Беларусью
15.09.2020 13:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 сен – Sputnik. Евросоюз не считает Александра Лукашенко легитимным президентом, об этом во вторник заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время выступления в Европарламенте.
RIA Kremlin Pool
"Мы считаем выборы 9 августа сфальсифицированными... Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом Беларуси", – сказал он.
При этом, говоря о Лукашенко, глава дипломатии ЕС назвал его изначально президентом Украины, но потом извинился за свою ошибку.
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Холод в отношениях
По словам Борреля, ЕС сейчас изучает сектора, в которых отношения с Беларусью могут быть заморожены, и настаивает на скорейшем введении персональных санкций, решение по ним депутаты должны принять до 25 сентября. Также он подчеркнул, что необходимо усилить помощь белорусскому обществу.
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Новые выборы
Боррель уверен, что лучшим разрешением политического кризиса в Беларуси могут стать новые выборы под эгидой ОБСЕ.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
"Мы призываем белорусские власти найти выход из ситуации и прекратить репрессии, запустить инклюзивный национальный диалог. Мы готовы поддержать любую авторитетную инициативу в этой сфере," – заверил он.
Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. По официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. После объявления результатов в стране начались массовые
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Ситуация в Республике Беларусь после президентских выборов обсуждается сегодня в Европарламенте в рамках пленарной сессии.
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