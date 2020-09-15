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Спикер Госдумы РФ призвал активнее работать с белорусскими коллегами

15.09.2020 13:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен – Sputnik. Белорусский народ сам решит, кто должен находиться у власти в республике, заявил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

© Sputnik / Андрей Александров
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"Не прекращаются попытки вмешательства во внутренние дела суверенной Беларуси. Со своей стороны мы должны сделать все, чтобы этого не допустить. Кто будет у власти, должен решать белорусский народ, а не НАТО и европейские государства", - констатировал спикер российского парламента на открытии осенней сессии.

Поэтому российский политик обратился к депутатам с просьбой активнее работать в Парламентском Собрании Союза Беларуси и России.

"Мы должны через принятие модельных законов, гармонизацию законодательства выйти на новый уровень сотрудничества в интересах братских народов наших стран", - отметил Володин.

 
Теги: Минск
 
 
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