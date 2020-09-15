Спикер Госдумы РФ призвал активнее работать с белорусскими коллегами

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен – Sputnik. Белорусский народ сам решит, кто должен находиться у власти в республике, заявил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

"Не прекращаются попытки вмешательства во внутренние дела суверенной Беларуси. Со своей стороны мы должны сделать все, чтобы этого не допустить. Кто будет у власти, должен решать белорусский народ, а не НАТО и европейские государства", - констатировал спикер российского парламента на открытии осенней сессии.

Поэтому российский политик обратился к депутатам с просьбой активнее работать в Парламентском Собрании Союза Беларуси и России.

"Мы должны через принятие модельных законов, гармонизацию законодательства выйти на новый уровень сотрудничества в интересах братских народов наших стран", - отметил Володин.