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Спикер Госдумы РФ призвал активнее работать с белорусскими коллегами
15.09.2020 13:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 сен – Sputnik. Белорусский народ сам решит, кто должен находиться у власти в республике, заявил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.
© Sputnik / Андрей Александров
"Не прекращаются попытки вмешательства во внутренние дела суверенной Беларуси. Со своей стороны мы должны сделать все, чтобы этого не допустить. Кто будет у власти, должен решать белорусский народ, а не НАТО и европейские государства", - констатировал спикер российского парламента на открытии осенней сессии.
Поэтому российский политик обратился к депутатам с просьбой активнее работать в Парламентском Собрании Союза Беларуси и России.
"Мы должны через принятие модельных законов, гармонизацию законодательства выйти на новый уровень сотрудничества в интересах братских народов наших стран", - отметил Володин.
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Площадкой для продолжения совместной работы может выступать Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, где может вестись разработка, в том числе, модельных...
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