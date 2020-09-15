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Украинский МИД отрицает отправку вооруженных националистов в Беларусь

15.09.2020 14:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен – Sputnik. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете El Mundo назвал чепухой возможность отправки вооруженных отрядов украинских националистов в Беларусь, о чем недавно предупреждал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

МИД РФ
Лавров: деятельность по дестабилизации ситуации в Беларуси ведется с Украины

"Это чепуха", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Зато Кулеба категорично высказаться по поводу истории с российскими гражданами, задержанными в Беларуси. По его словам, у Киева достаточно улик, чтобы доказать причастность задержанных к участию в вооруженном конфликте на Донбассе и экстрадировать их в Украину. "Вместо этого Лукашенко вернул их в Москву", - добавил он.

Вместе с тем, до сих пор Киев не представил публично ни одной из этих "улик".

Напомним, власти Беларуси в конце июля задержали 33 российских граждан, уточнив, что подозревают их в подготовке массовых беспорядков.

Киев требовал их выдачи для привлечения к уголовной ответственности за преступления, якобы связанные с участием в конфликте в Донбассе.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что россияне, скорее всего, являются сотрудниками ЧОП, были в Беларуси транзитом и опоздали на рейс, не совершая при этом никаких противоправных действий.

В итоге 15 августа Генпрокуратура РФ сообщила, что  задержанных ранее гражданине возвращены в Россию.

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Теги: Минск
 
 
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Киев утверждает, что никаких отрядов никуда не отправлял и негодует по поводу освобождения задержанных в Минске россиян.
 
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