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Украинский МИД отрицает отправку вооруженных националистов в Беларусь
15.09.2020 14:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 сен – Sputnik. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете
"Это чепуха", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.
Зато Кулеба категорично высказаться по поводу истории с российскими гражданами, задержанными в Беларуси. По его словам, у Киева достаточно улик, чтобы доказать причастность задержанных к участию в вооруженном конфликте на Донбассе и экстрадировать их в Украину. "Вместо этого Лукашенко вернул их в Москву", - добавил он.
Вместе с тем, до сих пор Киев не представил публично ни одной из этих "улик".
Напомним, власти Беларуси в конце июля
Киев требовал их выдачи для привлечения к уголовной ответственности за преступления, якобы связанные с участием в конфликте в Донбассе.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что россияне, скорее всего, являются сотрудниками ЧОП, были в Беларуси транзитом и опоздали на рейс, не совершая при этом никаких противоправных действий.
В итоге 15 августа Генпрокуратура РФ сообщила, что задержанных ранее гражданине
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Киев утверждает, что никаких отрядов никуда не отправлял и негодует по поводу освобождения задержанных в Минске россиян.
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