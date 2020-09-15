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Верховная Рада Украины не считает президентские выборы в Беларуси честными
15.09.2020 16:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 сен - Sputnik. Верховная Рада Украины считает, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными, сообщается на сайте парламента.
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"Все это дает основания считать, что официально обнародованные результаты выборов президента Республики Беларусь не отражают реального волеизъявления белорусских граждан", – говорится в документе.
© Photo : Пресс-служба президента РБ
Верховная Рада Украины также осудила применение чрезмерной силы со стороны правоохранительных органов
При этом парламентарии опровергли заявления о
"Будем считать такой шаг прямой угрозой для общеевропейской безопасности и безопасности Украины", – уточнили они.
По мнению представителей Верховной Рады один из вариантов выхода из сложной политической ситуации в Беларуси – это проведение новых свободных и демократических выборов "с участием независимых международных наблюдателей от ведущих европейских институтов".
Напомним, сегодня заявления по ситуации в Беларуси также сделал глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель. Он отметил, что ЕС
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