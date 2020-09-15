Верховная Рада Украины не считает президентские выборы в Беларуси честными

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен - Sputnik. Верховная Рада Украины считает, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными, сообщается на сайте парламента.

В тексте заявления украинских депутатов сказано, что выборы в соседней стране прошли в условиях полного отсутствия борьбы между кандидатами, свободы СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ и Совет Европы.

"Все это дает основания считать, что официально обнародованные результаты выборов президента Республики Беларусь не отражают реального волеизъявления белорусских граждан", – говорится в документе.

Верховная Рада Украины также осудила применение чрезмерной силы со стороны правоохранительных органов против протестующих и потребовала освободить всех без исключения задержанных, которые вышли на улицы городов показать свое "несогласие с действиями официальных властей".

При этом парламентарии опровергли заявления о причастности Украины к дестабилизации обстановки в соседней республике и посчитали недопустимым привлечение сил РФ и ОДКБ для урегулирования ситуации.

"Будем считать такой шаг прямой угрозой для общеевропейской безопасности и безопасности Украины", – уточнили они.

По мнению представителей Верховной Рады один из вариантов выхода из сложной политической ситуации в Беларуси – это проведение новых свободных и демократических выборов "с участием независимых международных наблюдателей от ведущих европейских институтов".

Напомним, сегодня заявления по ситуации в Беларуси также сделал глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель. Он отметил, что ЕС не признает Лукашенко легитимным президентом и призвал провести новые выборы под эгидой ОБСЕ. В то же время уже более десятка государств признали его победу. Среди них – Россия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 сентября, комментируя встречу Владимира Путина с Александром Лукашенко, проходившую в Сочи.

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