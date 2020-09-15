Россия отводит силовиков от границы с Беларусью

Кремль отзывает резерв полиции и внутренних войск от границы с Беларусью, бойцы возвращаются в места постоянной дислокации. Об этом Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились вчера во время встречи в Сочи,.

цитирует ТАСС слова Пескова. «Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», -ТАСС слова Пескова.

Подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии («Росгвардии») покинули приграничную территорию, видео их отъезда показали в эфире телеканала «Россия 24». Помощь силовиков белорусской стороне так и не понадобилось.

История вопроса

рассказал , что во время длительного телефонного разговора договорился с главой РФ о том, что «при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь». Еще 15 августа Лукашенко, что во время длительного телефонного разговора договорился с главой РФ о том, что «при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь».

телефонных переговоров 18 августа президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелины Меркель последняя заявила, что властям Беларуси необходимо воздержаться от насилия против мирных демонстрантов, освободить политзаключенных и вступить в диалог с оппозицией. Напомним, во время18 августа президента РФи канцлера ФРГ Ангелины Меркель последняя заявила, что властям Беларуси необходимо воздержаться от насилия против мирных демонстрантов, освободить политзаключенных и вступить в диалог с оппозицией.

передал через российского коллегу просьбу Меркель, «чтобы Германия, да и вся Западная Европа не вмешивались во внутренние дела Беларуси». А на следующий день Александр Лукашенкочерез российского коллегу просьбу Меркель, «чтобы Германия, да и вся Западная Европа не вмешивались во внутренние дела Беларуси».

сообщил в интервью телеканалу «Россия» 27 августа. О создании резерва правоохранителей для подавления протестов в Беларуси Путинв интервью телеканалу «Россия» 27 августа.

«Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. Я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля, и когда экстремистские, хочу это подчеркнуть, элементы, до тех пор не будут использоваться, пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее», - сказал тогда российский президент.