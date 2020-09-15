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Россия отводит силовиков от границы с Беларусью
15.09.2020 16:39 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Кремль отзывает резерв полиции и внутренних войск от границы с Беларусью, бойцы возвращаются в места постоянной дислокации. Об этом Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились вчера во время встречи в Сочи,.
«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», -
Подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии («Росгвардии») покинули приграничную территорию, видео их отъезда показали в эфире телеканала «Россия 24». Помощь силовиков белорусской стороне так и не понадобилось.
История вопроса
Еще 15 августа Лукашенко
Напомним, во время
А на следующий день Александр Лукашенко
О создании резерва правоохранителей для подавления протестов в Беларуси Путин
«Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. Я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля, и когда экстремистские, хочу это подчеркнуть, элементы, до тех пор не будут использоваться, пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее», - сказал тогда российский президент.
Вчера, 14 сентября, прошла
На встрече Лукашенко
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Кремль отзывает резерв полиции и внутренних войск от границы с Беларусью, бойцы возвращаются в места постоянной дислокации. Об этом Владимир Путин и Александр...
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