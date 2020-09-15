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Россия отводит силовиков от границы с Беларусью

15.09.2020 16:39 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Кремль отзывает резерв полиции и внутренних войск от границы с Беларусью, бойцы возвращаются в места постоянной дислокации. Об этом Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились вчера во время встречи в Сочи,.
 
«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», - цитирует ТАСС слова Пескова.
 
Подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии («Росгвардии») покинули приграничную территорию, видео их отъезда показали в эфире телеканала «Россия 24». Помощь силовиков белорусской стороне так и не понадобилось.
 
 

История вопроса

Еще 15 августа Лукашенко рассказал, что во время длительного телефонного разговора договорился с главой РФ о том, что «при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь».
 
Напомним, во время телефонных переговоров 18 августа президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелины Меркель последняя заявила, что властям Беларуси необходимо воздержаться от насилия против мирных демонстрантов, освободить политзаключенных и вступить в диалог с оппозицией.
 
А на следующий день Александр Лукашенко передал через российского коллегу просьбу Меркель, «чтобы Германия, да и вся Западная Европа не вмешивались во внутренние дела Беларуси».
 
О создании резерва правоохранителей для подавления протестов в Беларуси Путин сообщил в интервью телеканалу «Россия» 27 августа.
 
«Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. Я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля, и когда экстремистские, хочу это подчеркнуть, элементы, до тех пор не будут использоваться, пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее», - сказал тогда российский президент.
 
Вчера, 14 сентября, прошла встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Сочи. Российский президент сообщил, что Беларуси будет предоставлен кредит в размере 1,5 млн долларов.
 
На встрече Лукашенко заявил, что «с улыбкой» следит за тем, что происходит в стране. Он поблагодарил главу России и других «причастных» за поддержку и рассказал, как он понимает ситуацию в своей стране. По его понятиям, страна живет обычной жизнью, а в выходные людям, которые хотят прогуляться, освобождают место.
 
 
 
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Кремль отзывает резерв полиции и внутренних войск от границы с Беларусью, бойцы возвращаются в места постоянной дислокации. Об этом Владимир Путин и Александр...
 
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