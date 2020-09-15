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Миноблсуд разъяснил свою позицию по забастовке на "Беларуськалии"
15.09.2020 17:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 сен - Sputnik. Минский областной суд обосновал свое решение о незаконности
Минским областным судом 11 сентября 2020 года в открытом судебном заседании рассмотрено гражданское дело по иску прокурора Минской области в интересах ОАО "Беларуськалий" к стачечному комитету о признании незаконными забастовки и решения о ее проведении.
"(…) в ходе судебного разбирательства нашли подтверждение в полном объеме доводы прокурора и истца, что у стачкома не имелось полномочий и законных оснований для объявления забастовки. Кроме того, нарушен порядок принятия решения о проведении забастовки и срок уведомления нанимателя", - говорится в сообщении Минского областного суда на сайте Верховного суда.
Не было полномочий
В суде отметили, что в соответствии с Трудовым кодексом решение о проведении забастовки принимается на собрании или конференции тайным голосованием. Собрание трудового коллектива ОАО "Беларуськалий" либо конференция не проводились. Судом также было установлено, что забастовку объявил стачком, состоящий из 14 работников.
© Sputnik Анна Иванова
"Суд, проанализировав требования стачкома, пришел к выводу, что они основаны не на разногласиях между работниками и нанимателем в сфере трудовых отношений, а носят иной, в том числе, политический характер", – отметили в Минском областном суде.
Кроме этого, по мнению суда, выдвинутые стачкомом требования частично содержат признаки коллективного трудового спора.
"Это требование сохранить действие коллективного договора на время забастовки и до истечения срока его действия; отмена контрактной формы найма с сохранением дохода работников, где тарифная часть составляет не менее 80% от дохода работников", – указывает суд.
Преждевременная забастовка?
Суд также пришел к выводу, что забастовка была преждевременной, потому что она может проводиться не позднее трех месяцев со дня недостижения согласия между сторонами. Кроме того, судом отмечено, что забастовка возможна лишь после соблюдения всех этапов разрешения коллективного трудового спора.
© Sputnik Виктор Драчев
"При этом, рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией является обязательным этапом. Поскольку такая процедура не пройдена, не составлен перечень разногласий сторон, то суд считает, что законных оснований для проведения забастовки не имелось", – подчеркнули в суде.
Голые цифры
В судебном заседании было установлено, что необходимая численность работников (более половины) для утверждения решения в поддержку выдвинутых стачкомом требований отсутствовала. Суд привел цифры о том, что в забастовке 17 августа участвовали 120 человек, или 0,7 процента от всего коллектива предприятия, 18 августа – 671 человек, что составляет 4 процента.
"Беларуськалий" – белорусское предприятие, производящее калийные минеральные удобрения, является одним из крупнейших в мире. На ОАО выпускается каждая шестая тонна калийных удобрений в мире. Открытое акционерное общество расположено в городе Солигорск (Минская область).
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Решение областного суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано и опротестовано в Верховном Суде Республики Беларусь в течение 15 дней со дня его...
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