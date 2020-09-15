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Косачев: отрицая Лукашенко, ЕС хочет обосновать вмешательство в чужие дела
15.09.2020 17:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 сен - Sputnik. Запад пытается присвоить себе роль верификатора легитимности властей во всем мире, такое мнение высказал журналистам глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
© Sputnik / Стрингер
Во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время выступления в Европарламенте сказал, что
"Еще в августе в интервью El País он заявил, что Евросоюз не признает Лукашенко легитимным президентом, "как мы не признаем Николаса Мадуро, с этой точки зрения, Мадуро и Лукашенко находятся в совершенно одинаковой ситуации". Аналогия вполне понятна: получается, это не ЕС произвольно присвоил себе право решать, кто именно является в других странах законными властями, а кто – нет, а вот, мол, просто "ситуация" такая", - приводит слова члена Совета Федерации
По его мнению, за этим стоит желание Запада взять на себя роль "некоего источника и верификатора легитимности властей во всем мире". Мол, легитимным будет тот, кого признают. Таким образам, считает Косачев, Евросоюз хочет обосновать прямые интервенций в чужие дела от имени "народов" и "законных" правителей.
Напомним, что помимо Европейского союза, результаты выборов в Беларуси считают не действительными Канада, Великобритания и Украина. В то же время более десятка стран признали Александра Лукашенко легитимным президентом. Среди них - Россия.
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