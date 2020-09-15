Косачев: отрицая Лукашенко, ЕС хочет обосновать вмешательство в чужие дела

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен - Sputnik. Запад пытается присвоить себе роль верификатора легитимности властей во всем мире, такое мнение высказал журналистам глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время выступления в Европарламенте сказал, что не признает легитимность президента Беларуси Александа Лукашенко. По словам Косачева, это уже не первое подобное заявления от испанского политика.

"Еще в августе в интервью El País он заявил, что Евросоюз не признает Лукашенко легитимным президентом, "как мы не признаем Николаса Мадуро, с этой точки зрения, Мадуро и Лукашенко находятся в совершенно одинаковой ситуации". Аналогия вполне понятна: получается, это не ЕС произвольно присвоил себе право решать, кто именно является в других странах законными властями, а кто – нет, а вот, мол, просто "ситуация" такая", - приводит слова члена Совета Федерации РИА Новости.

По его мнению, за этим стоит желание Запада взять на себя роль "некоего источника и верификатора легитимности властей во всем мире". Мол, легитимным будет тот, кого признают. Таким образам, считает Косачев, Евросоюз хочет обосновать прямые интервенций в чужие дела от имени "народов" и "законных" правителей.

Напомним, что помимо Европейского союза, результаты выборов в Беларуси считают не действительными Канада, Великобритания и Украина. В то же время более десятка стран признали Александра Лукашенко легитимным президентом. Среди них - Россия.

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