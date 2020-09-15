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Макей: Беларусь готова к открытому диалогу с Евросоюзом
15.09.2020 19:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 сен – Sputnik. Власти Беларуси готовы к ведению открытого диалога с международными партнерами, в том числе с Европейским союзом, заявил во вторник глава Министерства иностранных дел республики Владимир Макей.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз
По словам Макея, сложившаяся ситуация показывает, что ЕС не делает попыток объективно разобраться в происходящих в Беларуси процессах. При этом республика выражает готовность вести диалог.
"Еще раз заявляю, что белорусская сторона всегда готова к открытому и взаимоуважительному диалогу со всеми заинтересованными международными партнерами, включая Европейский союз", – сказал Макей.
Он также уточнил, что по итогам предыдущих личных и телефонных контактов с Боррелем, есть впечатление: в ЕС думают так же. "Не хотелось бы разочароваться в этом окончательно", – сказал руководитель МИД.
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Глава МИД констатировал: к сожалению, ЕС не желает объективно разбираться в происходящих в республике процессах.
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