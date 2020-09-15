Макей: Беларусь готова к открытому диалогу с Евросоюзом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен – Sputnik. Власти Беларуси готовы к ведению открытого диалога с международными партнерами, в том числе с Европейским союзом, заявил во вторник глава Министерства иностранных дел республики Владимир Макей.

Во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси, поскольку, по его мнению, прошедшие в республике выборы были сфальсифицированы.

По словам Макея, сложившаяся ситуация показывает, что ЕС не делает попыток объективно разобраться в происходящих в Беларуси процессах. При этом республика выражает готовность вести диалог.

"Еще раз заявляю, что белорусская сторона всегда готова к открытому и взаимоуважительному диалогу со всеми заинтересованными международными партнерами, включая Европейский союз", – сказал Макей.

Он также уточнил, что по итогам предыдущих личных и телефонных контактов с Боррелем, есть впечатление: в ЕС думают так же. "Не хотелось бы разочароваться в этом окончательно", – сказал руководитель МИД.

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