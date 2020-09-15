Что сказал Песков о российском кредите, и на какие вопросы не ответил вообще

Белорусов, которые не согласны с результатами выборов, и которые согласны, российское руководство считает гражданами братской для РФ страны.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам 14 сентября по итогам встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина.

«… И всех их (граждан Беларуси) мы ценим и любим. Но, как с самого начала сказал Путин, мы хотим, чтобы все, что происходит в Беларуси, происходило не в форме неконституционных процессов, а в правовом русле», - сказал Песков. Он напомнил о вопросах, которые поднимались на встрече.

О конституционной реформе поддержал инициативу Лукашенко о проведении конституционной реформы в стране. Песков подчеркнул, что в этот процесс никто не должен вмешиваться. Как ранее сообщала БДГ, Путининициативу Лукашенко о проведении конституционной реформы в стране. Песков подчеркнул, что в этот процесс никто не должен вмешиваться. Он напомнил, что чисто внутрибелорусский процесс, и в него никтоне должен вмешиваться: ни Москва, ни другие европейские города. «Конфигурация этой реформы будет рождаться в ходе какого-то общественного обсуждения», - заявил представитель Кремля. Песков также отметил, что итогом реформы должен стать «тот результат, которого желает белорусский народ». О кредите РФ Российский кредит Беларуси ни в коем случае нельзя считать вмешательством во внутренние дела Минска . «Никоим образом это не должно трактоваться как вмешательство во внутренние дела [Беларуси], Мы категорически против этого», - передает ТАСС слова Пескова. Представитель Кремля добавил, что часть кредита пойдет на рефинансирование прежних займов, которые белорусский режим получил от российского. Президенты также договорились о восстановлении транспортного сообщения и обсудили поставки газа и нефти. На какие вопросы не ответил Песков

Обсуждались ли силовые методы при разгоне протестующих в Беларуси? Песков отметил, что это не вопрос двусторонних отношений.

Обсуждалась ли ситуация, когда Лукашенко уйдет с поста президента? «Я бы в такие эвентуальные рассуждения не вторгался сейчас, я бы не стал рассуждать на эту тему», - сказал Песков. И добавил, что Беларусь всегда была бы союзником, братской и дружеской страной.

Поднималась ли тема размещения российских военных баз в Беларуси? Такого вопроса не было на повестке дня. Что же касается совместных учений, то, как отметил Песков, они будут проводиться, как и было запланировано ранее.