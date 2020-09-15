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Что сказал Песков о российском кредите, и на какие вопросы не ответил вообще
16.09.2020 07:03 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусов, которые не согласны с результатами выборов, и которые согласны, российское руководство считает гражданами братской для РФ страны.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам 14 сентября по итогам встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина.
«… И всех их (граждан Беларуси) мы ценим и любим. Но, как с самого начала сказал Путин, мы хотим, чтобы все, что происходит в Беларуси, происходило не в форме неконституционных процессов, а в правовом русле», - сказал Песков. Он напомнил о вопросах, которые поднимались на встрече.
О конституционной реформе
Как ранее сообщала БДГ, Путин
Он напомнил, что чисто внутрибелорусский процесс, и в него никтоне должен вмешиваться: ни Москва, ни другие европейские города. «Конфигурация этой реформы будет рождаться в ходе какого-то общественного обсуждения», - заявил представитель Кремля. Песков также отметил, что итогом реформы должен стать «тот результат, которого желает белорусский народ».
О кредите РФ
Российский кредит Беларуси ни в коем случае нельзя считать вмешательством во внутренние дела Минска. «Никоим образом это не должно трактоваться как вмешательство во внутренние дела [Беларуси], Мы категорически против этого», - передает ТАСС слова Пескова.
Представитель Кремля добавил, что часть кредита пойдет на рефинансирование прежних займов, которые белорусский режим получил от российского.
Президенты также договорились о восстановлении транспортного сообщения и обсудили поставки газа и нефти.
На какие вопросы не ответил Песков
Напомним, 14 сентября
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Белорусов, которые не согласны с результатами выборов, и которые согласны, российское руководство считает гражданами братской для РФ страны.
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