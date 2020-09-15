ОАЭ и Израиль подписали соглашение об установлении отношений

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен - Sputnik. Израиль и ОАЭ подписали соглашение о нормализации отношений. Подписи под документом поставили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Зейд аль-Нахайян.

Церемония подписания проходит на лужайке у Белого дома в присутствии президента США Дональда Трампа, первой леди Меланьи и нескольких десятков приглашенных гостей.

На церемонии были подписаны три копии документа о нормализации отношений - английском, иврите и арабском языках. На английской версии соглашения подпись поставил президент Трамп, благодаря посредническим усилиям которого они были заключены.

После подписания соглашения о нормализации отношений Трамп, Нетаньяху и министры иностранных дел ОАЭ и Бахрейна отдельно подписали четыре копии "Авраамских соглашений" (на английском, иврите и два на арабском языках).

Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений в рамках так называемого Авраамского договора, достигнутого при посредничестве США. Израиль по условиям сделки временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан.

Позже о договоренности о нормализации отношений с Израилем при посредничестве США достиг Бахрейн. Палестинское руководство объявило о своем решительном неприятии и осуждении этих соглашений. До настоящего момента Израиль признавали только две арабские страны - Египет и Иордания.