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Головченко и Мишустин обсудили по телефону сотрудничество между странами

16.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен - Sputnik. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко поговорил по телефону с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, об этом сообщается на сайте кабмина РФ.

© Photo : RIA Kremlin Pool
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"Главы правительств обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также тематику взаимодействия в рамках Союзного государства", - сообщили в пресс-службе кабмина.

В начале сентября в Минске побывала с визитом российская делегация во главе с Михаилом Мишустиным. В ходе переговоров Мишустина и Головченко российская и белорусская стороны достигли договоренностей по взаимным вопросам, связанным с оплатой по энергоносителям, также обсудили переброску нефтепотоков из портов Литвы в порты России.

Перед этим российского премьера принял во Дворце Независимости президент Беларуси Александр Лукашенко.

В ходе встречи Лукашенко и Мишустин существенно продвинулись в решении наболевших вопросов, в том числе затронули тему отравления Алексея Навального.

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Теги: Минск
 
 
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В разговоре премьер-министры Беларуси и России затронули темы взаимодействия в торгово-экономической сфере, в том числе в рамках Союзного государства.
 
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