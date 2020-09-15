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Головченко и Мишустин обсудили по телефону сотрудничество между странами
16.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 сен - Sputnik. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко поговорил по телефону с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, об этом сообщается на сайте кабмина РФ.
© Photo : RIA Kremlin Pool
"Главы правительств обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также тематику взаимодействия в рамках Союзного государства", - сообщили в пресс-службе кабмина.
В начале сентября в Минске
Перед этим российского премьера принял во Дворце Независимости президент Беларуси Александр Лукашенко.
В ходе встречи Лукашенко и Мишустин существенно продвинулись в решении наболевших вопросов, в том числе затронули тему отравления Алексея Навального.
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В разговоре премьер-министры Беларуси и России затронули темы взаимодействия в торгово-экономической сфере, в том числе в рамках Союзного государства.
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