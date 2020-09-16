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Главы Канады и Германии обсудили по телефону ситуацию в Беларуси

16.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен – Sputnik. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора во вторник обсудили ситуацию в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба главы канадского правительства.

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Стороны коснулись широкого спектра тем: в частности, рассмотрели тему отношений с Россией, осудили "отравление" российского оппозиционера Алексея Навального, обсудили ситуацию с пандемией и канадско-германские отношения.

"Лидеры двух стран также поговорили о ситуации в Беларуси и отметили важность мирных демократических перемен", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно высказывалась о ситуации в Беларуси - она заявила о недопустимости задержаний журналистов и препятствования их работе на массовых уличных протестных акциях.

А в беседе с лидером РФ Владимиром Путиным в минувшем месяце канцлер подчеркивала, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса.

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань в середине августа заявил о том, что страна не признает результаты выборов президента Беларуси и призывает к проведению новых. Канада также просила ОБСЕ провести "тщательное расследование" прошедших выборов и осуждала "суровые меры, применяемые против мирных протестующих".

 
Теги: Минск
 
 
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Лидеры двух стран отметили важность мирных демократических перемен в республике.
 
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