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Главы Канады и Германии обсудили по телефону ситуацию в Беларуси
16.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 сен – Sputnik. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора во вторник обсудили ситуацию в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба главы канадского правительства.
© Sputnik / Виктор Толочко
Стороны коснулись широкого спектра тем: в частности, рассмотрели тему отношений с Россией, осудили "отравление" российского оппозиционера Алексея Навального, обсудили ситуацию с пандемией и канадско-германские отношения.
"Лидеры двух стран также поговорили о ситуации в Беларуси и отметили важность мирных демократических перемен", – сказано в сообщении.
Напомним, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно высказывалась о ситуации в Беларуси - она заявила
А
Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань в середине августа заявил о том, что страна
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Лидеры двух стран отметили важность мирных демократических перемен в республике.
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