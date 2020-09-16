Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен – Sputnik. Глава Либерально-демократической партии Есихидэ Суга стал новым премьер-министром Японии. Трансляция процедуры голосования велась в прямом эфире на сайте нижней палаты парламента.

28 августа Синдзо Абэ объявил о своем уходе с поста главы японского правительства по состоянию здоровья. Сегодня в парламенте на внеочередном заседании состоялись выборы нового премьера.

За Сугу проголосовали 314 депутатов, всего были признаны действительными 462 бюллетеня. Он получил большинство голосов и в верхней палате - за него проголосовали 142 сенатора из 240 признанных действительными бюллетеней.

Интересно, что даже если бы мнение верхней палаты отличалось от выбора нижней, премьер-министром стал бы кандидат, выбранный нижней палатой.

72-летний Суга стал 99-м премьер-министром Японии. Вскоре будет объявлен состав его кабинета. Уже сейчас известно, что на пост спикера правительства, его генерального секретаря, то есть преемника Суги, будет выдвинут Кацунобу Като. Като был заместителем Суги, когда тот только заступил на пост генерального секретаря. Сохранят свои посты заместитель премьер-министра, министр финансов Таро Асо, министр иностранных дел Тосимицу Мотэги, министр по делам олимпиады Сэйко Хасимото, министр образования и науки Коити Хагиуда и министр госземель и транспорта Кадзуёси Акабанэ.

Затем кабинет министров пройдет церемонию утверждения императором Японии, после чего будет официально считаться сформированным.