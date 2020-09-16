Японское правительство в полном составе ушло в отставку

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен – Sputnik. Правительство Японии ушло в отставку в полном составе, сообщает агентство Киодо.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 28 августа объявил, что оставляет свой пост из-за проблем со здоровьем.

В среду, 16 сентября, каждый из министров передал Абэ прошение об отставке. Сегодня же обе палаты парламента страны проведут голосование, по результатам которого будет объявлен новый премьер-министр. Он же и назначит новых глав министерств.

Абэ попросил поддержать кандидатуру Есихидэ Суги в качестве нового премьер-министра и его кабинет и проявить к ним понимание. Он заявил, что будет поддерживать правительство Суги как рядовой законодатель.

Премьер-министр выбирается большинством голосов из представленных партиями кандидатов. Как правило, это лидеры партий. Таким образом, премьер-министром становится глава партии, обладающей большинством мест в парламенте. Сейчас такой партией является Либерально-демократическая, а ее председателем на партийных выборах в понедельник стал Есихидэ Суга.

Уже известно, что на пост спикера правительства, его генерального секретаря, то есть преемника Суги, будет выдвинут Кацунобу Като. Като был заместителем Суги, когда тот только заступил на пост генерального секретаря. Сохранят свои посты заместитель премьер-министра, министр финансов Таро Асо, министр иностранных дел Тосимицу Мотэги, министр по делам олимпиады Сэйко Хасимото, министр образования и науки Коити Хагиуда и министр госземель и транспорта Кадзуёси Акабанэ.