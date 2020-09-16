Лукашенко назвал мифами революционную ситуацию и нелегитимность выборов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен - Sputnik. Происходящие в республике события не стали чем-то неожиданным для властей, заявил президент Беларуси в ходе встречи с политическим активом страны в стенах дворца Независимости.

В резиденции главы государства собрались высшие должностные лица республики, депутаты, чиновники, сотрудники администрации президента, а также руководители СМИ, в общей сложности около 300 человек.

По словам Александра Лукашенко, он проводит эту встречу, чтобы проинформировать собравшихся и поделиться данными, которые дадут "ответы на самые острые вопросы сегодняшнего дня" и помогут лучше сориентироваться в политической ситуации внутри и вокруг Беларуси.

События, протекающие в настоящее время в стране, не стали "чем-то неожиданным или новым для нас", подчеркнул он. Люди постарше помнят и не такое в Беларуси, когда тысячи и тысячи людей выходили в 90-х на улицы. После чего белорусский лидер добавил, что тогда митингующие переворачивали автомобили, поджигали их, метали коктейли Молотова в первые этажи зданий, где сейчас находятся бутики, а тогда это были окна обычных граждан.

"Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, "нелегитимность выборов" и тому подобное – все это мифы. Их напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании текущего года", – цитирует главу государства БелТА.

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