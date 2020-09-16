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МВД: возбуждены сотни уголовных дел по фактам оскорблений и угроз
16.09.2020 11:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 сен - Sputnik. Сотни уголовных дел возбуждены по фактам
"Клевета оскорбления и угрозы в отношении сотрудников милиции, членов избиркомов и судей стали частью плана по дестабилизации обстановки в Беларуси", – сказал он.
В свою очередь начальник главного управления собственной безопасности МВД Андрей Паршин отметил, что все началось задолго до выборов с работы "так называемых блогеров". По его словам, есть "вспышки активности" деструктивных элементов, которые выступают с угрозами и клеветой в отрешении сотрудников милиции.
С 9 августа в открытом доступе появилась информация о 300 сотрудниках милиции, более 250 милиционеров и членов их семей подверглись клеветам и угрозам, сказал Паршин. Он также добавил, что "никакой катастрофы" с увольнениями нет, никто массово не бросает удостоверения на стол руководству.
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Клевету и оскорбления в отношении милиционеров и чиновников в МВД называют частью плана по дестабилизации обстановки в Беларуси.
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