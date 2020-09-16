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МВД: возбуждены сотни уголовных дел по фактам оскорблений и угроз

16.09.2020 11:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен - Sputnik. Сотни уголовных дел  возбуждены  по фактам угроз, оскорблений в отношении правоохранителей, депутатов и судей. Об этом на пресс-конференции в среду в Минске заявил первый заместитель министра внутренних дел Беларуси, начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, передает корреспондент Sputnik.

"Клевета оскорбления и угрозы в отношении сотрудников милиции, членов избиркомов и судей стали частью плана по дестабилизации обстановки в  Беларуси", – сказал он.  

© Sputnik
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В свою очередь начальник главного управления собственной безопасности МВД Андрей Паршин отметил, что все началось задолго до выборов с работы "так называемых блогеров". По его словам, есть "вспышки активности" деструктивных элементов, которые выступают с угрозами и клеветой в отрешении сотрудников милиции.

С 9 августа в открытом доступе появилась информация о 300 сотрудниках милиции, более 250 милиционеров и членов их семей подверглись клеветам и угрозам, сказал Паршин. Он также добавил, что "никакой катастрофы" с увольнениями нет, никто массово не бросает удостоверения на стол руководству.

Ранее в СК сообщали о возбуждении по меньшей мере 50 уголовных дел в связи с угрозами чиновникам и правоохранителям. Милиция задерживает и проводит проверку в том числе в отношении тех, кто пишет оскорбления в мессенджерах и социальных сетях.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых по данным ЦИК победил Лукашенко (и набрал 80,1% голосов). Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (по данным ЦИК у нее чуть больше 10% голосов). В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Начиная с 12 августа протесты проходят мирно, в милиции говорят о "точечных задержаниях" самых активных участников.

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Теги: Минск
 
 
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Клевету и оскорбления в отношении милиционеров и чиновников в МВД называют частью плана по дестабилизации обстановки в  Беларуси.
 
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