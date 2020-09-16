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Лукашенко: Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, нелегитимность выборов — все это мифы

16.09.2020 12:53 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 16 сентября. "То, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым для нас", — заявил Александр Лукашенко 16 сентября на встрече "с политическим активом страны".

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, на мероприятии во Дворце Независимости присутствуют высшие должностные лица, члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей, руководители и специалисты госорганов и организаций, представители местной власти из каждой области, работники Администрации президента, руководители средств массовой информации — почти 300 человек.

По словам Лукашенко, он пригласил их на встречу, чтобы ознакомить с оперативной аналитической информацией, "которая даст ответы на самые острые вопросы сегодняшнего дня и поможет лучше сориентироваться в политической ситуации внутри и вокруг Беларуси".

"Люди постарше помнят и не такое в Беларуси, когда тысячи и тысячи людей выходили в 90-х на улицы, переворачивали машины, жгли их, бросали коктейли Молотова на первые этажи тогда еще не нынешних бутиков и магазинов, а в окна к обычным людям, — сказал Лукашенко. — Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, нелегитимность выборов и тому подобное — все это мифы. Их напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании текущего года".


Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 16 сентября. "То, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым для нас", — заявил Александр Лукашенко 16 сентября на встрече "с...
 
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