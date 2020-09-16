Министр обороны Росиии Сергей Шойгу прибыл в Минск

Делегация российского Министерства обороны во главе с министром Сергеем Шойгу прибыла с рабочим визитом в Минск

сообщает пресс-служба военного ведомства. Об этом сегодня, 16 сентября,пресс-служба военного ведомства.

В сообщении говорится, что «цель визита - обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России»

Днем ранее в Беларусь прибыли российские десантники из состава 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ для участия в учениях "Славянское братство-2020", которые пройдут в Брестской области. Первый этап завершится 25 сентября. За это время десантники двух стран отработают совместные действия в составе тактической группы.

сообщали , что в учениях примут участие до 1,5 тысячи военных и более 150 единиц различной техники. Во время учений планировалось отработать совместные действия по при задачах по борьбе с терроризмом. В Минобороны республики, что в учениях примут участие до 1,5 тысячи военных и более 150 единиц различной техники. Во время учений планировалось отработать совместные действия по при задачах по борьбе с терроризмом.

Напомним, что 14 сентября Россию с визитом посетил президент Беларуси Александр Лукашенко, который в Сочи встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Это была первая встреча президентов двух стран после президентских выборов в Беларуси, прошедших 9 августа этого года.