|
Министр обороны Росиии Сергей Шойгу прибыл в Минск
16.09.2020 13:13 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Делегация российского Министерства обороны во главе с министром Сергеем Шойгу прибыла с рабочим визитом в Минск.
Об этом сегодня, 16 сентября,
В сообщении говорится, что «цель визита - обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России»
Днем ранее в Беларусь прибыли российские десантники из состава 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ для участия в учениях "Славянское братство-2020", которые пройдут в Брестской области. Первый этап завершится 25 сентября. За это время десантники двух стран отработают совместные действия в составе тактической группы.
В Минобороны республики
Напомним, что 14 сентября Россию с визитом посетил президент Беларуси Александр Лукашенко, который в Сочи встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Это была первая встреча президентов двух стран после президентских выборов в Беларуси, прошедших 9 августа этого года.
Основными итогами прошедших переговоров было решение о выделении Минску государственного кредита на 1,5 млрд долларов и
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Делегация российского Министерства обороны во главе с министром Сергеем Шойгу прибыла с рабочим визитом в Минск.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)