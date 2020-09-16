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Министр обороны Росиии Сергей Шойгу прибыл в Минск

16.09.2020 13:13 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Делегация российского Министерства обороны во главе с министром Сергеем Шойгу прибыла с рабочим визитом в Минск.
 
Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает пресс-служба военного ведомства.
 
В сообщении говорится, что «цель визита - обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России»
 
Днем ранее в Беларусь прибыли российские десантники из состава 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ для участия в учениях "Славянское братство-2020", которые пройдут в Брестской области. Первый этап завершится 25 сентября. За это время десантники двух стран отработают совместные действия в составе тактической группы.
 
В Минобороны республики сообщали, что в учениях примут участие до 1,5 тысячи военных и более 150 единиц различной техники. Во время учений планировалось отработать совместные действия по при задачах по борьбе с терроризмом.
 
Напомним, что 14 сентября Россию с визитом посетил президент Беларуси Александр Лукашенко, который в Сочи встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Это была первая встреча президентов двух стран после президентских выборов в Беларуси, прошедших 9 августа этого года.
 
Основными итогами прошедших переговоров было решение о выделении Минску государственного кредита на 1,5 млрд долларов и отводе от российско-белорусской границы с направлением к местам постоянной дислокации резерва российских правоохранителей, созданного по просьбе Лукашенко на случай чрезвычайной ситуации.
 
Теги: Минск
 
 
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Делегация российского Министерства обороны во главе с министром Сергеем Шойгу прибыла с рабочим визитом в Минск.  
 
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