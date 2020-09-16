Кремль ответил на слова Тихановской о гарантиях безопасности для Лукашенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен - Sputnik. Действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко не нужны гарантии безопасности от оппозиции, об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила в одном из интервью, что что Александр Лукашенко получит личные гарантии безопасности и "даже больше", если добровольно уйдет с поста президента. В то же время она подчеркнула, что в решении этого вопроса будет учитываться мнение всех граждан Беларуси.

В Кремле не стали комментировать это заявление Тихановской. "Мы никак не хотели бы на это реагировать", - цитирует Пескова РИА Новости .

При этом пресс-секретарь Путина подчеркнул, что легитимный глава Беларуси находится в безопасности на территории республики. "Не думаю, что он нуждается в каких-то гарантиях безопасности у себя в стране. А в остальном это все внутреннее дело Беларуси", - сказал он.