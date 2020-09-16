Литва упрощает выдачу виз для белорусов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен - Sputnik. Литва временно упростит процедуру выдачи виз гражданам Беларуси с 21 сентября, говорится в сообщении литовского МИД.

Вступившие в силу изменения существенно упростят процедуры переселения работающих в балтийской республике белорусов и их семей.

"Это особенно важно для белорусских компаний, которые решили перенести свой бизнес в Литву. В то же время этот шаг реализует важную часть плана помощи народу Беларуси", - отметили в МИД Литвы.

После вступления в силу на следующей неделе новых правил для белорусов будут действовать те же условия получения национальной визы, что и для граждан Австралии, Японии, Великобритании, США, Канады, Новой Зеландии и Южной Кореи.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что дипломатическая служба способна обеспечить плавный и быстрый процесс выдачи виз, не создавая бюрократических и административных препятствий.

"Наша цель - ускорить процедуры, чтобы можно было быстрее выдавать визы. Также Департамент миграции начнет рассмотрение заявлений высококвалифицированных специалистов до их прибытия в Литву. В настоящее время самое главное - обеспечить беспрепятственное выполнение процедур", - сказала министр внутренних балтийской республики Рита Тамашунене.

Граждане Беларуси смогут получить национальную визу сроком на 6 месяцев при предъявлении минимального пакета документов и подтверждения наличия собственных финансовых средств на 3 месяца или обязательства юридического лица предоставить такие средства. Ожидается, что это упрощение визового режима продлится до 21 марта 2021 года.