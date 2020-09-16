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Лукашенко провел «глубинный анализ»: нелегитимность выборов – это «мифы»

16.09.2020 15:03 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Алексадр Лукашенко считает, что акции протеста, проходящие в стране, были подготовлены еще до президентских выборов.
 
Об этом сообщил на встрече с политическим активом 16 сентября, сообщили в пресс-службе президента Беларуси.
 
Александр Лукашенко хочет всех участников встречи ознакомить с оперативной аналитической информацией, «которая даст ответы на самые острые вопросы сегодняшнего дня и поможет лучше сориентироваться в политической ситуации внутри и вокруг Беларуси».
 
По словам президента, нынешняя ситуация в стране не является для Беларуси чем-то новым и неожиданным. С подобным сценарием мы уже сталкивались в 90-х, когда на улицах переворачивали машины, жгли их, бросали коктейли Молотова и прочее. 
 
«Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, "нелегитимность выборов" и тому подобное - все это мифы», - подчеркнул глава государства.
 
Президент считает, что все акции протеста были спланированы задолго до электоральной кампании 2020 года. «Их напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании текущего года», - сказал Лукашенко.
 
На встречу приглашены высшие должностные лица, члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей, руководители и специалисты госорганов, представители местной власти всех областей, работники Администрации президента, представители госСМИ.
 
Напомним, что с 9 августа, сразу после выборов президента, в Беларуси начались массовые акции протеста. Люди продолжают выходить на площади и вывешивают во дворах бело-красно-белые флаги. Насчитываются тысячи людей, которые не признают результаты выборов.
 
Напомним, чрезвычайный саммит Евросоюза 19 августа не признал результаты президентских выборов в Беларуси, которые не были «ни свободными, ни справедливыми». Это следует из опубликованных 19 августа на сайте ЕС итогов очередного саммита.
 
В Европарламенте 15 сентября еще раз подтвердили этот факт. «Ситуация в Беларуси для нас ясна. Мы считаем выборы, которые прошли 9 августа, сфальсифицированными. Лукашенко для нас не является легитимным президентом Беларуси», - заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель 15 сентября на слушаниях в Европарламенте.
 

 

 
 
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Алексадр Лукашенко считает, что акции протеста, проходящие в стране, были подготовлены еще до президентских выборов.  
 
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