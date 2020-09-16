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Лукашенко провел «глубинный анализ»: нелегитимность выборов – это «мифы»
16.09.2020 15:03 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Алексадр Лукашенко считает, что акции протеста, проходящие в стране, были подготовлены еще до президентских выборов.
Об этом сообщил на встрече с политическим активом 16 сентября,
Александр Лукашенко хочет всех участников встречи ознакомить с оперативной аналитической информацией, «которая даст ответы на самые острые вопросы сегодняшнего дня и поможет лучше сориентироваться в политической ситуации внутри и вокруг Беларуси».
По словам президента, нынешняя ситуация в стране не является для Беларуси чем-то новым и неожиданным. С подобным сценарием мы уже сталкивались в 90-х, когда на улицах переворачивали машины, жгли их, бросали коктейли Молотова и прочее.
«Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, "нелегитимность выборов" и тому подобное - все это мифы», - подчеркнул глава государства.
Президент считает, что все акции протеста были спланированы задолго до электоральной кампании 2020 года. «Их напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании текущего года», - сказал Лукашенко.
На встречу приглашены высшие должностные лица, члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей, руководители и специалисты госорганов, представители местной власти всех областей, работники Администрации президента, представители госСМИ.
Напомним, что с 9 августа, сразу после выборов президента, в Беларуси начались
Напомним, чрезвычайный саммит Евросоюза 19 августа
В Европарламенте 15 сентября еще раз подтвердили этот факт. «Ситуация в Беларуси для нас ясна. Мы считаем выборы, которые прошли 9 августа, сфальсифицированными. Лукашенко для нас не является легитимным президентом Беларуси», - заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель 15 сентября на слушаниях в Европарламенте.
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Алексадр Лукашенко считает, что акции протеста, проходящие в стране, были подготовлены еще до президентских выборов.
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