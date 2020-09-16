Лукашенко провел «глубинный анализ»: нелегитимность выборов – это «мифы»

Алексадр Лукашенко считает, что акции протеста, проходящие в стране, были подготовлены еще до президентских выборов.

сообщили в пресс-службе президента Беларуси. Об этом сообщил на встрече с политическим активом 16 сентября,в пресс-службе президента Беларуси.

Александр Лукашенко хочет всех участников встречи ознакомить с оперативной аналитической информацией, «которая даст ответы на самые острые вопросы сегодняшнего дня и поможет лучше сориентироваться в политической ситуации внутри и вокруг Беларуси».

По словам президента, нынешняя ситуация в стране не является для Беларуси чем-то новым и неожиданным. С подобным сценарием мы уже сталкивались в 90-х, когда на улицах переворачивали машины, жгли их, бросали коктейли Молотова и прочее.

«Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, "нелегитимность выборов" и тому подобное - все это мифы», - подчеркнул глава государства.

Президент считает, что все акции протеста были спланированы задолго до электоральной кампании 2020 года. «Их напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании текущего года», - сказал Лукашенко.

На встречу приглашены высшие должностные лица, члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей, руководители и специалисты госорганов, представители местной власти всех областей, работники Администрации президента, представители госСМИ.

массовые акции протеста . Люди продолжают выходить на площади и вывешивают во дворах бело-красно-белые флаги. Насчитываются тысячи людей, которые не признают результаты выборов. Напомним, что с 9 августа, сразу после выборов президента, в Беларуси начались. Люди продолжают выходить на площади и вывешивают во дворах бело-красно-белые флаги. Насчитываются тысячи людей, которые не признают результаты выборов.