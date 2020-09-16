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Лукашенко: Запад 10 лет готовил нынешние события в Беларуси

16.09.2020 15:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страны Запада во главе с США десять лет готовили нынешние протесты в республике.

© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко назвал мифами революционную ситуацию и нелегитимность выборов

Глава государства в среду провел в Минске встречу с политическим активом страны, где рассказал о замыслах отдельных стран по дестабилизации ситуации в республике.

"Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это, прежде всего, Соединенные Штаты Америки, конкретнее – их сеть фондов по поддержке так называемой демократии", – цитирует БелТА слова Лукашенко.

Он также отметил, что в Европе в этом плане активно работали сателлиты Штатов – Польша, Чехия, Литва, Чехия и Украина.

По его словам, Чехия стала ресурсным хабом, Польша – инкубатором медиаканалов и площадкой для альтернативных органов в изгнании, Литва – "тараном" белорусско-европейских отношений, а Украина – форпостом политических провокаций.

"Мы четко видим субъектов этого процесса, их проводников и пособников. Тактика организаторов строилась по классическому американскому учебнику цветных революций", – заявил Лукашенко.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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По словам главы государства, Штаты в реализации своего плана заручились поддержкой Польши, Чехии, Литвы и Украина.
 
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