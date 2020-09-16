Самое важное со встречи Лукашенко с политическим активом

Источник материала: Sputnik Беларусь

Наиболее важной темой последних месяцев в республике остается проведение и результаты электоральной кампании . Неудивительно, что свой монолог с политическим активом страны Лукашенко начал с обсуждения изменений в законодательстве в сфере выборов.

"Необходимо совершенствовать наше избирательное законодательство. На президентских выборах, на прошедших в прошлом году парламентских выборах выявлен целый ряд нестыковок, различных лазеек, которыми пользуются недобросовестные кандидаты и их доверенные лица", - считает глава государства.

По его словам, Конституционный суд и Центризбирком должны совместно проработать эти вопросы. Возможно, здесь потребуются технические решения, но главное, чтобы они не нанесли ущерба делу.

Белорусский президент предложил задуматься о повышении статуса членов избирательных комиссий всех уровней, потому что они решают государственные задачи, а оно в свою очередь должно их защищать от провокаций и агрессии.

Данную работу нужно начать уже сейчас, отметил глава государства, потому что необходимо готовиться к выборам депутатов местных советов - они стоят первыми в очередном избирательном цикле.

Самые государственные специалисты

Лукашенко обратился с просьбой к собственной администрации внести в ближайшее время предложения, как организовать эффективную систему идеологической работы в республике.

Текущая ситуация должна стать уроком и для министерства образования, которое должно проработать предложения по организации воспитательной работы в образовательных учреждениях.

"Если необходимо, продумайте вопросы вузовского самоуправления, но в пределах разумного", - предостерег глава белорусского государства.

После чего напомнил собравшимся, что средства массовой информации должны быть проводниками государственной идеологии, а "журналисты - самой государственной категорией специалистов".

Местная инициатива

Лукашенко посчитал нужным проработать с белорусским обществом вопросы, которые давно назрели, в частности, в сфере местного самоуправления.

"Пришла пора их рассмотреть. Как минимум эти органы должны активнее участвовать в решении возникающих вопросов и проблем на местах и проявлять инициативу", - предположил он.

После чего отметил, что вначале будут изучаться вопросы, связанные с партийной системой и необходимым законодательством, потому что избирательное законодательство требует доработки.

"Тогда мы все эти моменты будем "сшивать" с конституционной реформой. Но не наоборот. Конечно, это далеко не все задачи, которые нам предстоит решать", - признал белорусский лидер.

Благоразумие старой Европы

Президент обратился к руководству министерства иностранных дел, которому предстоит адекватно ответить на привычные в отношении республики санкции и новые вызовы.

"За последние годы мы отвыкли от проявлений недружественной политики наших соседей. Но их антибелорусская суть никуда не делась и проявилась в полной мере", - выразил уверенность Лукашенко.

По его мнению, в текущей ситуации "дошло до покушения на наш суверенитет и даже территориальную целостность". В этой связи глава государства выразил надежду "на благоразумие старой Европы, которая обуздает свои излишне ретивые окраины".

Мотор диалога с обществом

Лукашенко также считает, что "с обществом надо работать более эффективно, выходить на новый уровень взаимодействия. Возможно, на базе конструктивных организаций следует создать местные диалоговые площадки.

Причем для того, чтобы диалог получился широким, к этому процессу должны быть подключены губернаторы. Это требует подключения и правительства, и высших должностных лиц, вплоть до главы государства.

Данные процессы требуют подключения и политиков, в том числе депутатов. "Вы должны быть главным мотором этого диалога", - заметил белорусский президент.

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