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Лукашенко: следующие президентские выборы - по Конституции

16.09.2020 16:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что при принятии новой Конституции важно сформировать единое видение, какой страна должна быть в перспективе.

Пресс-служба президента Республики Беларусь
Лукашенко: Запад 10 лет готовил нынешние события в Беларуси

Об этом Лукашенко заявил в среду на встрече с политическим активом страны.

"Настало сегодня время придать новый импульс общественно-политической жизни. Важно сформировать единое видение того, какой в перспективе должна быть наша страна, ее государственное устройство. Это Конституция", - приводит слова президента госагентство БелТА.

"Мы выборы провели, результат получили. На этом точка. Наверное, хватит будоражить общество. Следующие президентские выборы - по Конституции. Как определимся, так и будет", - отметил президент.

В Беларуси в этом году активно обсуждается тема новой Конституции, в том числе на самом высоком уровне - на прошедшей 14 сентября встрече Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.

"Президент Путин поддержал инициативу президента Беларуси Лукашенко по проведению конституционной реформы. В свою очередь президент Лукашенко подтвердил свое намерение идти по пути изменений в Конституцию, сообщил о намерении организовать соответствующую рабочую структуру и запустить полноформатный процесс конституционных изменений", — сказал по итогам переговоров двух президентов пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Встреча с активом проходила в среду во Дворце Независимости. Его участниками стали высшие должностные лица, сенаторы, депутаты, руководители и специалисты государственных органов и организаций, представители местной власти из каждой области, работники Администрации президента, руководители средств массовой информации - всего почти 300 человек. Лукашенко пригласил их на встречу, чтобы ознакомить с оперативной аналитической информацией.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам главы государства, сегодня настало время придать новый импульс общественно-политической жизни в Беларуси.
 
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