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Президент анонсировал "общенациональный диалог" в Беларуси

16.09.2020 17:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачи по подготовке к Всебелорусскому народному собранию, соответствующие заявления он озвучил в ходе встречи с политическим активом страны в среду.

© Photo : Пресс-служба президента РБ
Самое важное со встречи Лукашенко с политическим активом

"От системного движения вперед мы не отступим. Не за горами новая пятилетка, которая должна стать для Беларуси прорывной. В ближайшие годы страна должна войти в шестой технологический уклад, что означает дальнейшее экономическое развитие государства: собственная энергетика, экологичное и конкурентоспособное производство, высочайшее, на уровне мировых стандартов качество белорусской продукции", – цитирует его слова БелТА.

Президент отметил, что в декабре или январе намечено провести Всебелорусское народное собрание, подчеркнув, что в свое время он созвал его, чтобы обратиться к людям с призывом помочь спасти страну.

"Поддержите меня – я сделаю все, чтобы была страна. Я выполнил это обещание. Это великое было собрание", – сказал Лукашенко.

Говоря о предстоящем собрании, президент заявил, что на нем надо будет обсудить общественно-политические и экономические вопросы, планы, определить основные этапы развития Беларуси на ближайшие пять лет.

"И там мы должны нарисовать план в том числе и конституционных изменений. И до этого проработаем и по партиям, и по другим вопросам, чтобы уже видеть, на каком свете мы находимся. Поэтому подготовка к Всебелорусскому собранию – важнейшая политическая задача ближайших дней", – подчеркнул он.

Лукашенко поручил главам правительства и своей администрации, руководителям облисполкомов, Мингорисполкома внимательно подойти к вопросу избрания делегатов.

"Это будет общенациональный диалог. Поэтому принимать участие в форуме должны представители всех слоев общества, всех социальных и профессиональных групп, патриотических объединений и партий, депутаты всех уровней. Делегаты должны быть от каждого крупного промышленного предприятия. Не только руководители, но и рабочие от станка, представляющие трудовые коллективы", – сказал он.

 
Теги: Минск
 
 
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На предстоящем Всебелорусском народном собрании он намерен обсудить общественно-политические и экономические вопросы, планы, определить основные этапы развития...
 
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