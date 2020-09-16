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Президент анонсировал "общенациональный диалог" в Беларуси
16.09.2020 17:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачи по подготовке к Всебелорусскому народному собранию, соответствующие заявления он озвучил в ходе встречи с политическим активом страны в среду.
© Photo : Пресс-служба президента РБ
"От системного движения вперед мы не отступим. Не за горами новая пятилетка, которая должна стать для Беларуси прорывной. В ближайшие годы страна должна войти в шестой технологический уклад, что означает дальнейшее экономическое развитие государства: собственная энергетика, экологичное и конкурентоспособное производство, высочайшее, на уровне мировых стандартов качество белорусской продукции", – цитирует его слова
Президент отметил, что в декабре или январе намечено провести Всебелорусское народное собрание, подчеркнув, что в свое время он созвал его, чтобы обратиться к людям с призывом помочь спасти страну.
"Поддержите меня – я сделаю все, чтобы была страна. Я выполнил это обещание. Это великое было собрание", – сказал Лукашенко.
Говоря о предстоящем собрании, президент заявил, что на нем надо будет обсудить общественно-политические и экономические вопросы, планы, определить основные этапы развития Беларуси на ближайшие пять лет.
"И там мы должны нарисовать план в том числе и конституционных изменений. И до этого проработаем и по партиям, и по другим вопросам, чтобы уже видеть, на каком свете мы находимся. Поэтому подготовка к Всебелорусскому собранию – важнейшая политическая задача ближайших дней", – подчеркнул он.
Лукашенко поручил главам правительства и своей администрации, руководителям облисполкомов, Мингорисполкома внимательно подойти к вопросу избрания делегатов.
"Это будет общенациональный диалог. Поэтому принимать участие в форуме должны представители всех слоев общества, всех социальных и профессиональных групп, патриотических объединений и партий, депутаты всех уровней. Делегаты должны быть от каждого крупного промышленного предприятия. Не только руководители, но и рабочие от станка, представляющие трудовые коллективы", – сказал он.
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На предстоящем Всебелорусском народном собрании он намерен обсудить общественно-политические и экономические вопросы, планы, определить основные этапы развития...
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