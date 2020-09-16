Лукашенко попросил у Путина дополнительное вооружение

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен - Sputnik. Александр Лукашенко попросил у Владимира Путина некоторые типы вооружений для укрепления Союзного государства. Об этом он заявил во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу, который находится в Беларуси с рабочим визитом.

"Я просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но не самые слабые", – сказал Лукашенко.

Он также рассказал о договоренности с Путиным продолжить военные учения "Славянское братство" на территории Беларуси.

"Мы приветствуем эти учения, и хорошо, что они проходят, притом, как мне докладывают, успешно. Надо подумать о втором этапе учений и других учениях, выработать план, не оглядываясь по сторонам, кто нам и что скажет. Мы не собираемся никого напрягать, в наглую что-то делать, но свои интересы мы должны блюсти", – отметил Лукашенко.

Готовность развивать военное сотрудничество высказал и Сергей Шойгу, отметив, что программа совместных военных мероприятий Беларуси и России в настоящее время выполнена только на 30%.

"Нам надо до конца года выйти хотя бы на 70%. А для этого надо уплотняться и проводить второй этап учений, которые идут сейчас. В октябре у нас будут следующие учения", – сообщил Шойгу.

Обсуждая двустороннее сотрудничество, президент Беларуси заверил Шойгу в обороноспособности Беларуси и готовности защищать Россию.

"Если кто-то думает, что Беларусь ослабла, что не выстоим, что Россия отойдет в сторону, это для дураков рассуждения. Мы в состоянии удержать ситуацию не только в Беларуси, но и по периметру наших границ. Вы можете не сомневаться в нашей надежности в плане обороны нашего общего Отечества - от Бреста до Владивостока", – подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что последние события заставили страны держаться вместе, чтобы "ни в коем случае не удалось забить клин между нами всем тем, кто на это рассчитывал и рассчитывает".

В понедельник в Беларуси стартовали международные учения "Славянское братство". Помимо белорусов, в них должны были принять участие военнослужащие из России и Сербии. Однако 9 сентября сербская сторона объявила мораторий на полгода на участие в любых военных учениях, поэтому представители этой страны в Беларусь не прилетели.

Также на этой неделе белорусские военные отправились на российскую территорию для участия в учениях с российскими коллегами "Кавказ-2020". Они пройдут с 21 по 26 сентября на полигоне "Капустин Яр".

В октябре в Беларуси запланированы также командно-штабные учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство — 2020". В них примут участие подразделения шести стран: Армении, Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

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