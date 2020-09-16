ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко попросил у Путина дополнительное вооружение

16.09.2020 17:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен - Sputnik. Александр Лукашенко попросил у Владимира Путина некоторые типы вооружений для укрепления Союзного государства. Об этом он заявил во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу, который находится в Беларуси с рабочим визитом.

"Я просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но не самые слабые", – сказал Лукашенко. 

© Sputnik / Евгений Биятов
Варшава не опасается белорусско-российских учений

Он также рассказал о договоренности с Путиным продолжить военные учения "Славянское братство" на территории Беларуси.

"Мы приветствуем эти учения, и хорошо, что они проходят, притом, как мне докладывают, успешно. Надо подумать о втором этапе учений и других учениях, выработать план, не оглядываясь по сторонам, кто нам и что скажет. Мы не собираемся никого напрягать, в наглую что-то делать, но свои интересы мы должны блюсти", – отметил Лукашенко.

Готовность развивать военное сотрудничество высказал и Сергей Шойгу, отметив, что программа совместных военных мероприятий Беларуси и России в настоящее время выполнена только на 30%.

"Нам надо до конца года выйти хотя бы на 70%. А для этого надо уплотняться и проводить второй этап учений, которые идут сейчас. В октябре у нас будут следующие учения", – сообщил Шойгу.

Обсуждая двустороннее сотрудничество, президент Беларуси заверил Шойгу в обороноспособности Беларуси и готовности защищать Россию.

"Если кто-то думает, что Беларусь ослабла, что не выстоим, что Россия отойдет в сторону, это для дураков рассуждения. Мы в состоянии удержать ситуацию не только в Беларуси, но и по периметру наших границ. Вы можете не сомневаться в нашей надежности в плане обороны нашего общего Отечества - от Бреста до Владивостока", – подчеркнул Лукашенко. 

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Генштаб: войска НАТО наращивают силы у границ Беларуси

Он отметил, что последние события заставили страны держаться вместе, чтобы "ни в коем случае не удалось забить клин между нами всем тем, кто на это рассчитывал и рассчитывает".

В понедельник в Беларуси стартовали международные учения "Славянское братство". Помимо белорусов, в них должны были принять участие военнослужащие из России и Сербии. Однако 9 сентября сербская сторона объявила мораторий на полгода на участие в любых военных учениях, поэтому представители этой страны в Беларусь не прилетели.

Также на этой неделе белорусские военные отправились на российскую территорию для участия в учениях с российскими коллегами "Кавказ-2020". Они пройдут с 21 по 26 сентября на полигоне "Капустин Яр".

В октябре в Беларуси запланированы также командно-штабные учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство — 2020". В них примут участие подразделения шести стран: Армении, Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Читайте также:

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу предложил еще один этап совместных учений и рассказал, что просил вооружение для...
 
Новости дня
Новости политики
 
Самое важное со встречи Лукашенко с политическим активом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

15.09.2020
Mir24.TV Belarus
16.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика