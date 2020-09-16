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Лукашенко: Внешние агрессоры десять лет готовились к нынешнему времени "Ч"

16.09.2020 17:19 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 16 сентября. Поэтапный разбор событий в стране выявляет истинные замыслы и тактику внешних даже не оппонентов Беларуси, а агрессоров, в течение последних десяти лет они скрупулезно готовились к нынешнему времени "Ч", заявил Александр Лукашенко на встрече с "политическим активом" 16 сентября.

"Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее — их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина", — сказал Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба.

По его утверждению, каждая из этих стран отрабатывала свою роль. Чехия — с давних времен в качестве ресурсного хаба, Польша — сначала как инкубатор медиаканалов ("Белсат", "Нехта" и другие), а затем как площадка для альтернативных органов в изгнании. "Литва, уязвленная темой БелАЭС, — как таран белорусско-европейских отношений. Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций. Таким образом, мы четко видим субъектов этого процесса, их проводников и пособников. Тактика организаторов строилась по классическому американскому учебнику цветных революций. Это всем известный Джин Шарп. Теперь мы можем оглянуться назад и детально разобрать все этапы сценария по уничтожению нашей страны, которому мы, к счастью, не позволили реализоваться и не позволим", — обрисовал свою теорию и планы Лукашенко.

"Беларусь стали шатать по-новому, нацеливаясь на железный президентский электорат: жителей регионов, трудящихся, бюджетников, пенсионеров. Такую тактику, кстати, пытались применить в Сирии и Венесуэле. Вспомните, как на примере известного декрета № 3 (о "тунеядцах". — БелаПАН.) были опробованы методы так называемого социального протеста. Именно из таких протестов впоследствии выделились и раскрутились десятки блогеров, которые через YouTube и Telegram-каналы стали промывать мозги различным социальным группам, подкупая их якобы борьбой за народные интересы", — заявил Лукашенко.

За полгода до президентских выборов созданные технологии дестабилизации были обкатаны на выборах парламентских, считает он. В этот период "на полную мощность заработала сеть специализированных Telegram-каналов с четким распределением ролей и целями очернить власть, подорвать основы государственной идеологии, прежде всего с помощью фейков и фальсификаций".

По словам Лукашенко, были протестированы новые формы уличной активности. "Специально созданный под выборы "Молодежный блок" под предлогом выдвижения кандидатов в парламент активно формировал настроения недовольства в различных социальных группах", — сказал он. В этих целях "эксплуатировалась, на первый взгляд, неполитическая тематика: закон об отсрочках, распределение студентов, легализация наркотиков, известная тема 328-й статьи Уголовного кодекса и так далее".

"Время баррикад и митингов завершилось, — считает Лукашенко. — Сегодня мы выходим из того непростого периода, который переживали практически около двух месяцев. Речь идет даже не о стране, а о Минске и еще двух-трех городах, где группы вечно недовольных пытались взорвать политическую обстановку, разрушать нашу общественную стабильность и по этому наносился удар, — сказал Лукашенко. — Вся остальная страна жила и живет своей повседневной жизнью. Люди растят, убирают с полей урожай, небывалый урожай, модернизируются предприятия, строятся дома (больше, чем в прошлом году), школы, больницы (больше, чем в прошлом году)".

"Мы не стоим на месте, мы постоянно в движении, страна развивается, поэтапно растет благосостояние людей, я не понимаю, какие еще нужны перемены, надо просто ускоряться. Основные уроки мы вынесли, мы знаем, где и с кем недоработали. В ближайшее время устраним (уже начали это делать) недостатки, подключайтесь к этому. Закроем проблемы по внутриполитическому фронту, уже в этом году Беларусь должна и вернется к безопасному периоду, который был у нас всегда в Минске. Время баррикад и митингов завершилось, теперь — наше время, необходимо продолжить созидание, движение вперед через разумные перемены, разумные реформы, о которых мы говорим", — отметил Лукашенко.


Марина Носова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 16 сентября. Поэтапный разбор событий в стране выявляет истинные замыслы и тактику внешних даже не оппонентов Беларуси, а агрессоров, в течение последних...
 
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