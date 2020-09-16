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Лукашенко поручил Минюсту провести перерегистрацию политических партий

16.09.2020 17:59 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 16 сентября. На встрече с "политическим активом" 16 сентября Александр Лукашенко поручил Министерству юстиции провести перерегистрацию партий.

Лукашенко напомнил, что в Минюсте зарегистрировано 15 партий. "Но мы же понимаем, что это не партии, когда десять из них отклонились от своих уставов, задач и требуют новых выборов, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Министру юстиции поручаю тщательно посмотреть на все партии — соответствуют ли они требованиям по численности, структуре, работают ли по своему уставу. Надо провести их перерегистрацию".

По словам Лукашенко, до принятия новой Конституции "надо вернуться к партийной системе, пройтись по закону о политических партиях". "Давайте спокойно заниматься этой работой. Большое дело не делается впопыхах, оно должно вызреть. Ранее мы не занимались серьезно партийным строительством. Не было запроса на партии", — отметил он.

Лукашенко считает, что современное общество "структурируется и оно должно иметь свои политические организации, включая партии". "Уже давно идет работа над новым законом [о политических партиях], но нужен результат", — заявил он.

На круглом столе 10 сентября представители 10 из 15 зарегистрированных в Беларуси политических партий приняли общую резолюцию, в которой осудили насилие, а также призвали к диалогу и проведению новых президентских выборов.

Среди подписантов резолюции есть как оппозиционные, так и провластные партии: Белорусская социально-спортивная партия, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Республиканская партия, Объединенная гражданская партия, Белорусская партия левых "Справедливый мир", Партия БНФ, Белорусская партия "Зелёные", Республиканская партия труда и справедливости, Партия "Белорусская социал-демократическая Грамада" и Социал-демократическая партия народного согласия.

Представители партий потребовали от госорганов и должностных лиц "принять исчерпывающие меры по прекращению насилия в отношении граждан, реализующих свое конституционное право на мирные протесты, и незамедлительно освободить всех задержанных, возбудить уголовные дела по фактам убийств, пыток, избиений, произвольных задержаний для последующего привлечения к ответственности виновных".

"Предлагаем органам государственной власти организовать диалог с представителями всего спектра общественно-политических сил Беларуси по вопросу проведения в течение ближайших 6 месяцев новых выборов президента Республики Беларусь", — говорится в резолюции.

Кроме того, участники круглого стола учредили постоянно действующее совещание политических партий.


Захар Щербаков, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 16 сентября. На встрече с "политическим активом" 16 сентября Александр Лукашенко поручил Министерству юстиции провести перерегистрацию партий. Лукашенко...
 
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