Источник материала: БелаПАН

Минск, 16 сентября. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин и его российский коллега Сергей Шойгу на переговорах 16 сентября в Минске обсудили вопросы двустороннего сотрудничества военных ведомств, сообщает пресс-служба Минобороны.

"В ходе переговоров глава белорусского оборонного ведомства подчеркнул важность тесного взаимодействия двух стран в военной сфере, особенно в сложившейся сложной военно-политической обстановке, а также выразил благодарность военно-политическому руководству Российской Федерации за поддержку, оказанную Республике Беларусь в этот сложный период", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Хренин и Шойгу также обсудили ход реализации плана сотрудничества между министерствами обороны двух стран. Глава Минобороны РФ заявил, что, несмотря на пандемию, "есть возможность эффективно использовать оставшееся до конца года время для реализации плана".

Собеседники условились, что основное внимание будет уделено "мероприятиям оперативной и боевой подготовки".

Министры обсудили вопросы проведения первого этапа учений "Славянское братство — 2020", которые с 14 сентября проходят на территории Беларуси, а также готовность ко второму этапу учений в конце сентября.

Было отмечено, что в настоящее время белорусские военнослужащие прибыли в Астраханскую область РФ на стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020".

Кроме того, стороны подтвердили, что 12—16 октября на территории Беларуси пройдут командно-штабные учения "Нерушимое братство — 2020" с миротворческими силами государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности.

Как сообщалось ранее, 16 сентября также состоялась встреча Сергея Шойгу с Александром Лукашенко. Последний во время беседы подчеркнул, что Беларусь в состоянии удержать не только свои границы, но и защитить периметр границ с Россией.

"Если кто-то думает, что Беларусь ослабла, что не выстоим, что Россия отойдет в сторону, это для дураков рассуждения, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Мы в состоянии удержать ситуацию не только в Беларуси, но и по периметру наших границ. Вы можете не сомневаться в нашей надежности в плане обороны нашего общего Отечества — от Бреста до Владивостока. Последние события нас еще больше склоняют к тому, чтобы мы держались вместе, и ни в коем случае не удалось забить клин между нами всем тем, кто на это рассчитывал и рассчитывает".

По словам Лукашенко, на недавней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он просил его о некоторых типах вооружений. "Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но — не самые слабые", — отметил он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Министры обороны Беларуси и РФ обсудили в Минске взаимодействие ведомств "в сложной военно-политической обстановке" Минск, 16 сентября. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин и его российский коллега Сергей Шойгу на переговорах 16 сентября в Минске обсудили вопросы двустороннего...

Захар Щербаков, БелаПАН.