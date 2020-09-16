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Колесниковой предъявили обвинения. Грозит от 2 до 5 лет

17.09.2020 07:03 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Члену президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране Марии Колесниковой следователи предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) УК РБ.
 
Об этом сегодня, 16 сентября, сообщил Следственный комитет.
 
"Она содержится под стражей. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.
 
Мария Колесникова была похищена утром 7 сентября в центре Минска неизвестными в масках. Через несколько часов пропала связь с представителями совета Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым. На следующий день стало известно, что всех троих насильно вывезли в Украину, однако Колесникову "выдворить" из Беларуси не удалось, поскольку на границе она порвала свой паспорт.
 
9 сентября выяснилось, что Колесникова находится в СИЗО № 1 в Минске в статусе подозреваемой по делу согласно ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса. Дело было возбуждено ранее по факту создания Координационного совета, сформированного по инициативе бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской. 
 
В тот же день, 9 сентября, в Минске были задержаны член президиума КС Максим Знак и юрист штаба Бабарико Илья Салей. Они также проходят подозреваемыми по данному делу.
 
12 сентября Колесникову перевели в тюрьму в Жодино (Минская область). 15 сентября адвокат Людмила Казак сообщила БелаПАН, что защита Колесниковой подала ходатайство о прекращении ее уголовного преследования. Казак также подала жалобу на то, что в отношении Марии до сих пор не проведена судебно-медицинская экспертиза для фиксации имеющихся у нее телесных повреждений.
 
Белорусские правозащитные организации признали Колесникову, Знака и Салея политическими заключенными.
 
Теги: Минск
 
 
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Члену президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране Марии Колесниковой следователи предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361...
 
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