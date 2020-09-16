Лукашенко лишил трех экс-послов дипломатического ранга

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко лишил дипломатического ранга трех бывших послов, сообщили в пресс-службе главы государства.

Так, дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла лишены бывший представитель республики во Франции Павел Латушко, а также Игорь Лещеня, который возглавлял белорусское посольство в Словакии.

Формулировка принятия данного решения: "в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу".

Еще одним указом Василий Маркович освобожден от должности посла Беларуси в Латвии. Он также лишился дипломатического ранга – за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Лещеня в должности главы белорусской дипломатической миссии в Словакии проработал четыре года. Во время протестов в Беларуси он записал видеообращение , в котором осудил жесткие действия силовиков, а затем написал заявление на отставку .

Латушко начал дипломатическую службу в 1995-м, в разное время возглавлял посольства в Польше и Франции. В текущем году он начал активную политическую деятельность в Беларуси, войдя в президиум оппозиционного Координационного совета, созданного после выборов президента.

Маркович возглавил посольство в Латвии в сентябре 2018 года. В августе текущего года он был вызван в латвийский МИД , где ему вручили ноту в связи с задержанием в Беларуси в ходе протестных акций граждан Латвии.

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