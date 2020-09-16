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Лукашенко лишил трех экс-послов дипломатического ранга
17.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 сен – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко лишил дипломатического ранга трех бывших послов, сообщили в пресс-службе главы государства.
© Photo : Посольство Беларуси в Испании
Так, дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла лишены бывший представитель республики во Франции Павел Латушко, а также Игорь Лещеня, который возглавлял белорусское посольство в Словакии.
Формулировка принятия данного решения: "в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу".
Еще одним указом Василий Маркович освобожден от должности посла Беларуси в Латвии. Он также лишился дипломатического ранга – за ненадлежащее исполнение обязанностей.
Лещеня в должности главы белорусской дипломатической миссии в Словакии проработал четыре года. Во время протестов в Беларуси он записал
Латушко начал дипломатическую службу в 1995-м, в разное время возглавлял посольства в Польше и Франции. В текущем году он начал активную политическую деятельность в Беларуси,
Маркович возглавил посольство в Латвии в сентябре 2018 года. В августе текущего года он был
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Формулировка для такого решения главы государства: в связи с совершением поступков, порочащих дипломатическую службу.
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