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Лукашенко лишил трех экс-послов дипломатического ранга

17.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко лишил дипломатического ранга трех бывших послов, сообщили в пресс-службе главы государства.

© Photo : Посольство Беларуси в Испании
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Так, дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла лишены бывший представитель республики во Франции Павел Латушко, а также Игорь Лещеня, который возглавлял белорусское посольство в Словакии.

Формулировка принятия данного решения: "в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу".

Еще одним указом Василий Маркович освобожден от должности посла Беларуси в Латвии. Он также лишился дипломатического ранга – за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Лещеня в должности главы белорусской дипломатической миссии в Словакии проработал четыре года. Во время протестов в Беларуси он записал видеообращение, в котором осудил жесткие действия силовиков, а затем написал заявление на отставку.

Латушко начал дипломатическую службу в 1995-м, в разное время возглавлял посольства в Польше и Франции. В текущем году он начал активную политическую деятельность в Беларуси, войдя в президиум оппозиционного Координационного совета, созданного после выборов президента.

Маркович возглавил посольство в Латвии в сентябре 2018 года. В августе текущего года он был вызван в латвийский МИД, где ему вручили ноту в связи с задержанием в Беларуси в ходе протестных акций граждан Латвии.

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Теги: Минск
 
 
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Формулировка для такого решения главы государства: в связи с совершением поступков, порочащих дипломатическую службу.
 
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